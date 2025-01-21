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馬紹爾駐台大使卡蒂爾拜會陳其邁 盼發展城市交往

中央社／ 高雄21日電

馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾今天拜會高雄市長陳其邁，針對氣候變遷、觀光、教育、經貿等領域交流，卡蒂爾並盼推進高雄市與馬紹爾群島共和國的城市交往，深化友邦情誼。

陳其邁表示，感謝馬國持續在國際場合為台灣發聲，堅定支持台灣參與國際事務。回顧過去曾造訪馬國，對美麗的島國風光印象深刻，而今全球面臨氣候變遷的挑戰，台灣同為島國更能感同身受，高雄非常願意與馬國交流防災、淨零等議題。

卡蒂爾（Anjanette Kattil）首先對21日凌晨的地震表達關心，並表示很高興於就任後首次正式拜會高雄市政府，去年曾參與愛河端午龍舟賽，對高雄嶄新的市景、熱情的天氣留下深刻印象。

卡蒂爾表示，馬紹爾與台灣同是太平洋島國，雙方自建交後持續在農業、教育、女性賦權等領域交流，台灣實力有目共睹，也一直是馬國重要友邦，馬國將持續在國際為台灣倡議，並盼在良好情誼基礎下，促成城市交往，擴大合作機會。

卡蒂爾並指出，2019年2國簽訂經濟合作協定（ECA），已於今年1月15日生效，將於貿易、服務業、投資、技術、人員交流、觀光等6大面向合作。馬國過去仰賴外國籍醫護人員，如今已有15名醫學生自義守大學畢業，這也是兩國重要的合作成果。

陳其邁表示，高雄近年積極推動結合智慧科技的防災策略，並與企業界探討碳權等議題，很樂意與馬國分享交流，並歡迎馬國氣候變遷或環保領域專家與高雄分享經驗，共同面對極端氣候的挑戰，及持續開展雙邊實質合作機會。

陳其邁 馬紹爾群島

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