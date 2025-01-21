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高雄車站南側地下停車場啟用 669席汽車格將採優惠計價

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位。記者宋原彰／攝影
高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位。記者宋原彰／攝影

高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位，2月底前試營運，採臨停費率優惠，汽車一小時30元、機車一次30元；汽車須由從站西路進入，從站東路出口離場，機車則由建國三路進、站西路出；預計年底之前將再開通東西側兩側停車塲，新增880個機車停車格。

高雄車站停車場為臺鐵委託民間業者「正好停股份有限公司」營運；汽車從站西路進場、站東路離場，由於2條路是單行道，高雄車站以南民眾須由中正路或七賢路，轉入自立路經鐵道街後，才往站西路進場，以北民眾則由博愛路往站西路進場。離場時，以南民眾須由鐵道街轉復興路或民族路。機車則由建國三路進、站西路出。

目前停車場出入口新增交通號誌外，交通局在沿線設置19面導引牌面和6面資訊可變標誌，提供即時方向指引，在交通尖峰時段，警方也將投入19名警民力；24日至2月28日試營運期間提供臨停費率優惠，汽車每小時30元，當日最高上限150元；3月起恢復每小時40元，當日最高上限200元；機車則皆為每次30元。

後續尚有東、西兩側機車停車場，預計於114年下半年啟用。交通局表示，目前場內已建置樓層轉車道即時影像顯示、24小時服務中心能AI監視動態影像和設有充電樁，也配置4種電動車專用防災解決方案，包括熱顯像偵測系統、智能通報系統、低壓細水霧消防設備、電動車專用防火毯。

高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位。記者宋原彰／攝影
高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位。記者宋原彰／攝影
高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位。記者宋原彰／攝影
高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位。記者宋原彰／攝影

停車場 電動 高雄車站

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