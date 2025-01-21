高雄車站南側地下停車場啟用 669席汽車格將採優惠計價

高雄車站繼天棚啟用後，南側地下停車場也將在24日上午10點啟用，提供669席汽車和253席機車格位，2月底前試營運，採臨停費率優惠，汽車一小時30元、機車一次30元；汽車須由從站西路進入，從站東路出口離場，機車則由建國三路進、站西路出；預計年底之前將再開通東西側兩側停車塲，新增880個機車停車格。

高雄車站停車場為臺鐵委託民間業者「正好停股份有限公司」營運；汽車從站西路進場、站東路離場，由於2條路是單行道，高雄車站以南民眾須由中正路或七賢路，轉入自立路經鐵道街後，才往站西路進場，以北民眾則由博愛路往站西路進場。離場時，以南民眾須由鐵道街轉復興路或民族路。機車則由建國三路進、站西路出。

目前停車場出入口新增交通號誌外，交通局在沿線設置19面導引牌面和6面資訊可變標誌，提供即時方向指引，在交通尖峰時段，警方也將投入19名警民力；24日至2月28日試營運期間提供臨停費率優惠，汽車每小時30元，當日最高上限150元；3月起恢復每小時40元，當日最高上限200元；機車則皆為每次30元。