金門縣長陳福海視察柏村國小 將投1億建全國首座老幼共融教學樓

金門縣長陳福海昨日率領縣府團隊前往柏村國小，視察老幼共融大樓選址及規劃進度，宣布縣府將投入一億元，分四期完成柏村國小整體改建工程，預計115年上半年動工，3年內完工，陳福海表示，小孩和老人是金門社會與經濟發展最重要的成員和課題，一方在教育、一方在社會福利，只要是人口成長區，政府絕對投注有效地建設在人民身上。

隨著料羅、庵邊等地建案增加，吸引許多台灣年輕家庭移居金門東半島，柏村國小學區人口持續增長，學生人數逐年攀升，幼兒園招生甚至需抽籤。陳福海昨偕同參議王登緯、教育處長孫麗琪等人到柏村國小複勘幼兒園「老幼共融大樓」選地及工程規劃，聽許柏村國小校長許雪芳的說明。

許雪芳校長表示，柏村校地雖不算大，只要有用心的團隊，一定能夠突破現有的現況，許雪芳也說，幼兒教育是所有教育的初始階段，提升幼兒教育品質是當務之急，感謝縣府協助總共規畫4階段的校園改建，投注建設經費總金額一億元，幼兒教育品質提升，將來中小學教育、高等教育肯定也會跟著提升。她也提及，老幼共融大樓將結合教育與福利，打造金門獨有的優質學習空間。

陳福海指出，柏村國小的成長展現地方發展潛力，縣府將全力支持學校提升教育環境，並強調「教育不能等，該做就要去做」。

老幼共融大樓將設於柏村國小東南側，規劃6間教室、1間老幼共融教室及活動教室，並設置綠地與自然開放空間，融入幼兒自然教育理念，大樓的設計目標是促進幼兒與社區老人間的跨世代互動，透過「老幼共學計畫」，建立互助與情感連結，改善世代疏離問題。

此計畫分四期進行，包含細部規劃、校園老舊建築拆除、共融大樓主體施工及相關配套工程，總經費達一億元，大樓完工後，將成為金門教育與福利融合的典範。

柏村國小幼兒園自109年起開辦兩歲幼幼班，並結合閩南語沉浸教學及在地文化主題課程，深受家長好評，縣府計畫以此為基礎，進一步提升幼兒教育品質，讓教育資源從零歲起扎根。