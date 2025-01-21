墾丁睽違25年又有大型飯店開幕 「墾丁公教會館」華麗變身

睽違25年，墾丁再次有大型飯店開幕，由墾丁公教會館BOT招商改建的Hotel dùa Kenting今日開幕試營運，結合生態旅遊環保度假風格，共有127間房間。屏東縣長周春米表示，墾丁陸續有觀光新血加入，會有新希望，帶來新的氣象與生機。

屏東縣政府2013年將「墾丁公教會館」，以BOT方式完成招商，由聯上墾丁公司負責開發。此處屬於墾丁國家公園區乙種旅館用地，2021年2月開工後，歷經近4年時間，今日開幕試營運，可提供至恆春半島旅遊的旅客住宿新選擇。

Hotel dùa Kenting總房間數共127間，可提供254人住宿，並提供餐飲、會議及婚禮等四大服務，未來將規畫與地方社區合作提供小旅行、生態體驗等活動，發掘墾丁新玩法，打造一座全新結合生態旅遊型態的環保渡假風格旅店。

旅店建築物外牆保留墾丁特有咕咾石，以箱型石籠方式製作成為建築圍牆一部分；頂樓則打造墾丁第一座360度空中屋頂酒吧，可以環景飽覽山海一線，還有空中泳池，體驗清晨到日落不同時段的墾丁風情。

周春米表示，墾丁去年受到不少網路負面訊息抨擊，墾丁有最美的風景、豐富的生態與文化，現迎來25年來一座新蓋的旅館。縣府已陸續展開多項改善策略，包括在墾丁大街設置標線型人行道，啟用落山風風景特定區4大旅遊服務場館等，持續行銷恆春半島的觀光產業。