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屏東送暖最終場到恆春 企業家加碼送361戶全新電鍋

中央社／ 屏東縣21日電

屏東縣政府春節送暖，今天最終場到恆春鎮，為讓低收家戶能簡易烹煮食物，恆春有企業家加碼贈送全鎮361戶低收家庭全新電鍋，讓屏東歲末關懷活動更加溫。

屏東縣政府發布新聞稿指出，春節送暖活動，陸續完成全縣33個鄉鎮市共7103戶低收家庭關懷，提供高達新台幣710萬元紅包及折合市值至少355萬元物資，共募集超過1000萬元社會資源；今天最終場到恆春鎮，永揚消防安全設備公司董事長張來川更捐贈全鎮低收入戶家庭每戶全新電鍋，讓歲末關懷活動更加溫。

恆春鎮春節送暖活動，長期由恆春子弟張來川認助全鎮低收入戶每戶1000元紅包，今年偕同社團法人高雄市慈善團體聯合總會捐贈物資，張來川加碼贈送全鎮共361戶低收家庭每戶全新電鍋，讓家戶可用更簡單、更安全方式完成每天餐食。

社會處表示，屏東縣民國114年「春節送暖．歲末關懷」，由縣府團隊、認助單位及公所夥伴共同完成，感謝支持活動的慈善單位、宮廟、企業及個人，將關懷付諸實際行動，在年前讓社會暖流都能送到有需要的鄉親手中。

另外，9天春節假期，社會處每天上午8時至下午5時，都有社工值班提供民眾社福服務及關懷，夜間也有備勤社工處理緊急突發事件；遊民收容所流星家園，在春節期間不打烊提供餐點、安置服務。

屏東縣政府 恆春 春節

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