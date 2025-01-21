高雄新媒體人才培育中心短影音課程 吸引近600學員

高市青年局「K-TV高雄新媒體人才培育中心」推出創新短影音系列課程，課程結合熱門心理學工具MBTI（16型人格測驗）與AI技術，協助自媒體創作者貼近趨勢搶攻市場，吸引近600學員參與。

青年局今天發布新聞稿表示，隨著短影音崛起，個人風格與表達方式已成流量關鍵，課程將MBTI融入課程設計。

課程邀請前奧美廣告業務經理、IG網紅Lynn，開設「內向I人的商品短影音實戰攻略」。講師詳細剖析如何透過結構化策略與不露臉方式，創作出吸睛短影音的秘訣，並幫助學員突破性格上的包袱，找到適合自己表達形式。

青年局指出，短影音課程不僅注重實務運用，還結合AI技術提升創作效率；「用好腳本打造吸睛短影片」課程，指導學員運用ChatGPT生成文案腳本加速創作；「食光魔法師」課程則主攻美食短影音製作，從影片拍攝到後製剪輯，讓學員輕鬆掌握影音製作技巧。

青年局長張以理表示，為讓授課內容緊扣市場脈動，日前親自率隊拜訪台灣第一家全方位影響力經濟集團瑞奧股份有限公司（PressPlay），深入了解自媒體創作產業的需求與趨勢。

張以理強調，高雄新媒體人才培育中心的目標，是成為南台灣培育創作者的搖籃，日後將持續推出多元、前瞻課程內容，「希望學員都能在數位時代找到適合自己的表達方式，讓每件創作都是獨一無二的矚目焦點。」