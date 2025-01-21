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春安啟動！金門警加強查緝酒駕與特種場所 淨化治安

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
年節將屆，金門警方近日加強臨檢，確保治安良好。圖／警方提供
年節將屆，金門警方近日加強臨檢，確保治安良好。圖／警方提供

為因應農曆春節期間治安、交通維護及服務需求，金門警方自1月20日晚上10時起至2月3日晚上12時止，啟動為期15天的「114年加強重要節日安全維護工作」，專案以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力確保民眾能安心迎接新春。

春安工作啟動，縣府秘書長呂清福代表縣長陳福海，於專案首日前往金城分局慰問執勤人員，感謝他們犧牲假期堅守崗位，並致贈慰問品及慰問金，現場包括民防大隊長呂瑞泰、義警大隊長陳緣姿、義交中隊長翁維駿及多位守望相助隊代表均參與受贈。

金門縣警局表示，春安工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，針對不同面向提出具體措施；包括

加強金融機構安全維護，打擊賭博犯罪及其他不法行為，確保社會安定。在春節期間針對車流密集地區進行交通疏導及管制，防止交通事故發生。另，也設置機動派出所，規劃多元服務，結合民防、義警等民力協助，讓民眾感受警察的熱忱服務。

據了解，春節期間為重要的傳統節日，大批民眾返鄉、旅遊及採購年貨，機場、碼頭及賣場等地勢必湧入大量人潮。同時，畜試所、水試所、農試所及林務所等單位也將舉辦一系列迎春活動，吸引縣民及遊客參與，進一步增加治安與交通維護工作的負擔。

金門警方表示，專案期間，警察局將動員所有警力，並結合義警、義交、民防及守望相助隊等民力，共同投入治安與交通維護工作。

金湖分局長楊志源表示，寒假期間正值學生放鬆的時刻，但也容易因課業壓力釋放而從事不良行為，例如沈迷網咖、飆車及抽菸等。因此，分局特別針對青少年經常出入的場所，包括撞球場、KTV及網咖等，進行預防性保護臨檢，並加強宣導法規。

楊志源也呼籲，家長應多關注子女的寒假活動安排，避免青少年因過度放縱而誤入歧途。他強調，警方將不遺餘力執行臨檢及盤查，確保轄區業者守法經營，並維護社會安定。

春安工作啟動，縣府秘書長呂清福昨晚代表縣長陳福海，於專案首日前往金城分局慰問執勤人員，感謝他們犧牲假期堅守崗位，並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警方提供
春安工作啟動，縣府秘書長呂清福昨晚代表縣長陳福海，於專案首日前往金城分局慰問執勤人員，感謝他們犧牲假期堅守崗位，並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警方提供
春安工作啟動，縣府秘書長呂清福昨晚代表縣長陳福海，於專案首日前往金城分局慰問執勤人員，感謝他們犧牲假期堅守崗位，並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警方提供
春安工作啟動，縣府秘書長呂清福昨晚代表縣長陳福海，於專案首日前往金城分局慰問執勤人員，感謝他們犧牲假期堅守崗位，並致贈慰問品及慰問金。圖／金門警方提供
春安工作啟動，金門警方加強到青少年經常出入的場所巡察，進行預防性保護臨檢。圖／警方提供
春安工作啟動，金門警方加強到青少年經常出入的場所巡察，進行預防性保護臨檢。圖／警方提供
春安工作啟動，金湖分局長楊志源昨晚也率隊前往青少年經常出入的場所，包括撞球場、KTV及網咖等，進行預防性保護臨檢，並加強宣導法規。圖／警方提供
春安工作啟動，金湖分局長楊志源昨晚也率隊前往青少年經常出入的場所，包括撞球場、KTV及網咖等，進行預防性保護臨檢，並加強宣導法規。圖／警方提供

春節 民防 臨檢 警察 金門

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