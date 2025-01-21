高雄迎接新航線 北海道、曼谷、沖繩3線首航
高雄國際航空站今天有3場首航活動，包含北海道新千歲、泰國曼谷及日本沖繩3地開航。民進黨立委許智傑表示，1月底還將首航泰國清邁，高雄將展開串聯世界的里程碑。
今天首航的新航班包含北海道新千歲、泰國曼谷、日本沖繩等3地。高雄市觀光局長高閔琳等人，上午與可愛吉祥物高雄熊，一同發送迎賓紀念品給首航旅客。
高雄觀光業者表示，南台灣民眾要去北海道不用再到桃園國際機場了，另外2個熱門航點沖繩及曼谷，都是旅遊熱門點，今天一次3地開航，將開啟旅遊新巔峰。
長期關心高雄航線的許智傑，今天也透過新聞稿表示，展望新的1年，目標要再推動10個新航點，包含今天開航的曼谷、沖繩、北海道，1月底還有清邁、2月熊本，上半年預計開闢韓國濟州、10月日本仙台等。
許智傑透露，正在著手推動2條黃金航線，第1條是直飛美國航線，業者爭取評估台灣直飛美國的航線，未來運量如果達標，高雄直飛美國將不是夢想。另1條則是高雄直飛日本羽田航線，他持續向日方爭取，期待未來能開拓全新的台日航班。
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