告五人代言高雄燈會 吉伊卡哇25日超跑遊艇迎領入港
高雄燈會「高雄冬日遊樂園」活動25日登場，市長陳其邁表示，當天會有5名優秀運動員搭乘超跑遊艇領軍吉伊卡哇入港，活動也將邀樂團「告五人」當代言人，與民眾同歡。
「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」開幕活動將於25日下午2時於高雄流行音樂中心海風廣場旁登場；今年燈會以「吉伊卡哇」為主角，大型充氣裝置開幕當天也將亮相。
陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，當天會由奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹投手陳柏清、自由車選手黃亭茵、奧運舉重國手高展宏及健力國手謝宗庭5名選手搭乘超跑遊艇，領軍吉伊卡哇入港。
陳其邁並表示，這次活動也邀請告五人擔任代言人，歡迎民眾25日下午2時到愛河灣，一起迎接吉伊卡哇入港；吉伊卡哇在愛河灣展出期間，周邊也有碼頭樂園、各項親子藝文表演與美食市集等，好吃又好玩。
除了吉伊卡哇在愛河灣展出，今年高雄市政府也再度攜手台灣港務公司，讓16至18號碼頭化身碼頭樂園。
市府觀光局表示，今年碼頭樂園設置共25座遊樂設施，全部免費遊玩；樂園設施開放時間為1月25日至2月16日（除夕休園）下午3時至6時；週五至週日及年假期間，增加晚間6時至9時的時段。
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