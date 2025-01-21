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2025新航線報到 高雄小港機場航班恢復疫前九成

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄小港機場今天一連舉辦三場首航活動，高市觀光局長高閔琳（右三）等人特地到場迎接首航貴賓。圖／許智傑辦公室提供
高雄小港機場今天一連舉辦三場首航活動，高市觀光局長高閔琳（右三）等人特地到場迎接首航貴賓。圖／許智傑辦公室提供

疫情後航線大爆發，高雄小港機場今天一連舉辦三場首航活動，新航班包含民眾盼望許久的北海道新千歲、開放台灣旅客免簽的泰國曼谷、離台灣僅兩個多小時的日本沖繩等三地，高雄國際機場出動消防車噴水歡迎，觀光局長高閔琳等人還與與可愛吉祥物高雄熊，一同發送豐富的迎賓紀念品給首航旅客，此次新航線是今年繼可依航空月初包機首航後，另一個高雄串聯世界的里程碑，一月底還將首航泰國清邁，據統計今年一月就有５條航線加入高雄，航班跟疫情前相比已經恢復近九成。

高雄觀光業代表特地感謝立委許智傑協助航線不遺餘力，這次能同時開通東北亞日本、東南亞泰國，提供南台灣旅客農曆年旅遊更豐富選擇，尤其北海道航線，疫情後停飛許久，有賴許智傑委員不斷質詢追蹤，走訪各大業者協調，才能促成此一條黃金航線！南台灣民眾要去北海道滑雪、參加雪季、品嚐帝王蟹，不用再舟車勞頓到桃園機場了！另外兩個熱門航點，日本避冬聖地沖繩及東方威尼斯曼谷，都是台灣免簽能入境的旅遊熱門點，今天一次三個地點開航，將開啟旅遊新巔峰。

許智傑表示，目前著手推動中的另外兩條黃金航線，第一條是直飛美國航線，今年七月聯合航空將開闢高雄直飛東京航線，旅客從高雄出發轉機到美國更便利，另一個則是高雄直飛日本羽田航線，目前正爭取航約重新調整，期待未來能開拓全新的台日航班。

高雄小港機場今天一連舉辦三場首航活動，新航班包含民眾盼望許久的北海道新千歲、開放台灣旅客免簽的泰國曼谷、離台灣僅兩個多小時的日本沖繩等三地，高雄國際機場出動消防車噴水歡迎。圖／許智傑辦公室提供
高雄小港機場今天一連舉辦三場首航活動，新航班包含民眾盼望許久的北海道新千歲、開放台灣旅客免簽的泰國曼谷、離台灣僅兩個多小時的日本沖繩等三地，高雄國際機場出動消防車噴水歡迎。圖／許智傑辦公室提供

小港機場 日本 桃園機場 航班 航線

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