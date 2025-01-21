2025新航線報到 高雄小港機場航班恢復疫前九成
疫情後航線大爆發，高雄小港機場今天一連舉辦三場首航活動，新航班包含民眾盼望許久的北海道新千歲、開放台灣旅客免簽的泰國曼谷、離台灣僅兩個多小時的日本沖繩等三地，高雄國際機場出動消防車噴水歡迎，觀光局長高閔琳等人還與與可愛吉祥物高雄熊，一同發送豐富的迎賓紀念品給首航旅客，此次新航線是今年繼可依航空月初包機首航後，另一個高雄串聯世界的里程碑，一月底還將首航泰國清邁，據統計今年一月就有５條航線加入高雄，航班跟疫情前相比已經恢復近九成。
高雄觀光業代表特地感謝立委許智傑協助航線不遺餘力，這次能同時開通東北亞日本、東南亞泰國，提供南台灣旅客農曆年旅遊更豐富選擇，尤其北海道航線，疫情後停飛許久，有賴許智傑委員不斷質詢追蹤，走訪各大業者協調，才能促成此一條黃金航線！南台灣民眾要去北海道滑雪、參加雪季、品嚐帝王蟹，不用再舟車勞頓到桃園機場了！另外兩個熱門航點，日本避冬聖地沖繩及東方威尼斯曼谷，都是台灣免簽能入境的旅遊熱門點，今天一次三個地點開航，將開啟旅遊新巔峰。
許智傑表示，目前著手推動中的另外兩條黃金航線，第一條是直飛美國航線，今年七月聯合航空將開闢高雄直飛東京航線，旅客從高雄出發轉機到美國更便利，另一個則是高雄直飛日本羽田航線，目前正爭取航約重新調整，期待未來能開拓全新的台日航班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言