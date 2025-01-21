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屏東彩帽鳳梨田 巨大食蛇龜出沒
屏東鳳梨田採收前1個多月會「戴上帽子」遮陽，成為獨有景色，縣府今年搭配蛇年意象，以食蛇龜為主題，打造銀獅農莊彩帽鳳梨田，還結合雙層巴士推動觀光，提供免費空拍服務，可透過高空視角飽覽自然地景。
今年鳳梨彩帽田設計「巨大食蛇龜出沒」，關注環境生態保育；沿山公路「蛇來運轉185」雙層巴士分南北兩路線，預定25日啟航。縣長周春米昨體驗北線，以嶄新視角欣賞沿途風景。
「最適合走春旅遊！」周春米說，高樹的彩繪鳳梨田連3年使用保育動物當IP，草鴞、穿山甲，今年換食蛇龜。今年北線加入隘寮社區、鴻旗有機休閒農場兩處停留站，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊鳳梨彩帽田免費空拍。
交旅處表示，雙層巴士1月25日行駛至3月2日，每人200元，12歲以下半價，農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運，購票可下載「TBS臺北轉運站」App，或撥打（08）7992776。
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