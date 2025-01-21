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高雄燈會 打造吉伊卡哇樂園
佛光山春節平安燈法會本月29日年初一展開，為期1個月，主題為星雲大師祈願法語「向前有路光明在望」，主題燈命名「光明在望」；另，高雄燈會規畫「吉伊卡哇」冬日遊樂園，16至18號碼頭化身遊樂園。
佛光山常務副住持慧傳法師表示，今年燈會自1月29日舉辦至2月27日，主燈「光明在望」是類似鑽石切面的蓮花燈，位於曼陀羅園大草坪，遊客可逐關掃碼遊歷各景點，最後再來主燈區施放含有個人打卡照片的雲端天燈。
新春期間，佛陀紀念館成佛大道上推出光照大千祈福活動，配合生肖蛇年主題，講述小蛇與小鹿之間的純真友誼，繼而啟發追尋內心的光明故事。另有大雄寶殿光雕秀、台灣尚勇棒球特色燈、盒子燈、1300盞燈籠隧道、花車遊行及重慶雜技公益演出等豐富內容。
為延續去年黃色小鴨風潮，高雄市政府再度攜手臺灣港務公司，在高雄旅運中心旁碼頭打造高雄冬日遊樂園。市長陳其邁表示，今年燈會特別邀日本「吉伊卡哇」當主角，每天有不同親子展演，希望大家來高雄走春。
觀光局長高閔琳說，高雄冬日遊樂園設置25座遊樂設施，其中6座是新亮相，並設幼兒氣墊區，適合2至6歲小朋友。1月25日至2月16日下午3點起開放，除夕休息，年假期間增加晚上時段。
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