高雄再增國際航線 台南一線難求

疫情後出國旅遊增加，南二都國際航線卻兩樣情。高雄機場穩定增加，昨宣布農曆年前再增加4條航線，且預計今年至少有10條新航線，但台南機場原定去年底復航越南，還未開就喊卡，「一線」難求，議員喊話盼努力突破現況。

高雄國際機場今天將首航日本北海道新千歲、日本沖繩、泰國曼谷共3地，25日還會加入飛往泰國清邁，農曆年前新增4條航線。

立委許智傑指出，往返日本神戶、日本仙台、韓國濟州及越南芽莊也在爭取中，初估今年至少有10條新航線飛高雄，且10條中除了濟州、熊本是疫情停飛後復飛，其他都是高雄首飛航線或新航空公司營運，不論商務或旅遊，全世界都看好高雄實力。

議員黃彥毓認為，去年高雄捷運各站運量普遍成長、高雄國際機場站出入人次也比2023年大增37%，期盼高雄的航線都能常態且持久合作，吸引中長程班機也進駐。高市觀光局表示，高雄國際機場1月份定期航線總計28個航點、358個航班，相較於2019年同期，航點恢復80%、航班恢復約98.9%，有望盡快超越疫情前水平。

然而，台南機場原訂去年12月要由越捷航空復航台南往返胡志明市的航線，但越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限等問題沒有共識，讓復航計畫臨時喊卡，至今無進展。市議員陳怡珍說，台南一樣是6都直轄市，台南機場是雲嘉南地區最大機場，應更努力突破現況，尤其飛胡志明市航線對許多台商、越南籍新住民返鄉至關重要，期盼早日有好消息。

南市觀旅局表示，國際航線、航權、檢疫及出入境主管機關屬於中央事務，但市府已積極協請交通部邀集民航局、華航、虎航、長榮及星宇等國籍航空，以及外籍航空越捷等公司，積極推動開拓台南國際航線，預計農曆年後會再積極爭取越捷航線到台南。

台南機場2020年受疫情影響，國際航線陸續停飛，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，多半是包機直航，目前無固定航班航線進駐。