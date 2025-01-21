快訊

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄再增國際航線 台南一線難求

聯合報／ 記者徐白櫻萬于甄／連線報導

疫情後出國旅遊增加，南二都國際航線卻兩樣情。高雄機場穩定增加，昨宣布農曆年前再增加4條航線，且預計今年至少有10條新航線，但台南機場原定去年底復航越南，還未開就喊卡，「一線」難求，議員喊話盼努力突破現況。

高雄國際機場今天將首航日本北海道新千歲、日本沖繩、泰國曼谷共3地，25日還會加入飛往泰國清邁，農曆年前新增4條航線。

立委許智傑指出，往返日本神戶、日本仙台、韓國濟州及越南芽莊也在爭取中，初估今年至少有10條新航線飛高雄，且10條中除了濟州、熊本是疫情停飛後復飛，其他都是高雄首飛航線或新航空公司營運，不論商務或旅遊，全世界都看好高雄實力。

議員黃彥毓認為，去年高雄捷運各站運量普遍成長、高雄國際機場站出入人次也比2023年大增37%，期盼高雄的航線都能常態且持久合作，吸引中長程班機也進駐。高市觀光局表示，高雄國際機場1月份定期航線總計28個航點、358個航班，相較於2019年同期，航點恢復80%、航班恢復約98.9%，有望盡快超越疫情前水平。

然而，台南機場原訂去年12月要由越捷航空復航台南往返胡志明市的航線，但越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限等問題沒有共識，讓復航計畫臨時喊卡，至今無進展。市議員陳怡珍說，台南一樣是6都直轄市，台南機場是雲嘉南地區最大機場，應更努力突破現況，尤其飛胡志明市航線對許多台商、越南籍新住民返鄉至關重要，期盼早日有好消息。

南市觀旅局表示，國際航線、航權、檢疫及出入境主管機關屬於中央事務，但市府已積極協請交通部邀集民航局、華航、虎航、長榮及星宇等國籍航空，以及外籍航空越捷等公司，積極推動開拓台南國際航線，預計農曆年後會再積極爭取越捷航線到台南。

台南機場2020年受疫情影響，國際航線陸續停飛，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，多半是包機直航，目前無固定航班航線進駐。

台南機場 日本 航線

延伸閱讀

高雄某科大教授為性騷擾慣犯？傳受害者近百人、教授今年退休 校方說話了

受害者增加！高雄某科大教授遭控性騷 校方：針對新增個案處理

高雄冬日遊樂園1/25登場 「吉伊卡哇」尺寸不輸黃色小鴨

復航喊卡後...台南機場「一線」難求 民代籲觀光發展要突破現況

相關新聞

屏東彩帽鳳梨田 巨大食蛇龜出沒

屏東鳳梨田採收前1個多月會「戴上帽子」遮陽，成為獨有景色，縣府今年搭配蛇年意象，以食蛇龜為主題，打造銀獅農莊彩帽鳳梨田，...

高雄再增國際航線 台南一線難求

疫情後出國旅遊增加，南二都國際航線卻兩樣情。高雄機場穩定增加，昨宣布農曆年前再增加4條航線，且預計今年至少有10條新航線...

高雄燈會 打造吉伊卡哇樂園

佛光山春節平安燈法會本月29日年初一展開，為期1個月，主題為星雲大師祈願法語「向前有路光明在望」，主題燈命名「光明在望」...

澎湖縣長陳光復會見新任澎管處長郭振陵 盼攜手提升觀光

澎湖縣長陳光復今天會見新任觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵，雙方就澎湖觀光旅遊發展與合作進行深入交流與意見交換，期盼開...

屏東7座漁港變身浪漫秘境 情人節「曖曖在海邊」登場

屏東縣政府串聯7座漁港打造全新情人節品牌「曖曖在海邊」，1月24日至2月16日閃耀登場，攜手藝術家設計創意，不同造型燈飾...

大陸將恢復來台跟團旅遊 陳其邁：走走斷斷「我覺得不必」

中國文化旅遊部日前宣布，近期將恢復福建、上海民眾來台跟團旅遊。高雄市長陳其邁今天說，他希望能夠彼此尊重、彼此諒解，「這種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。