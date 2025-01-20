澎湖縣長陳光復會見新任澎管處長郭振陵 盼攜手提升觀光
澎湖縣長陳光復今天會見新任觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵，雙方就澎湖觀光旅遊發展與合作進行深入交流與意見交換，期盼開創澎湖觀光新紀元。
陳光復在縣長室會見郭振陵，期盼藉由觀光專業，協助澎湖提升觀光服務品質、改善旅遊環境及加強遊憩安全，縣府與澎管處加強合作，拓展更多元的旅遊型態，推動澎湖觀光產業的發展，讓澎湖成為更多遊客的首選目的地。
郭振陵指出，對於澎湖的觀光發展充滿期待，並將在歷任處長既有的基礎上，與澎湖產、官、學界密切合作，持續推動觀光產業的蓬勃發展，提升澎湖在國內外旅遊市場的能見度與競爭力。
郭振陵16日接任澎湖國家風景區管理處長，他曾任花東縱谷國家風景區管理處長、日月潭國家風景區管理處副處長、大鵬灣國家風景區管理處副處長等職務，熟稔國家風景區規劃管理實務，以及風景區整體發展建設等景觀、觀光專業。
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