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澎湖縣長陳光復會見新任澎管處長郭振陵 盼攜手提升觀光

中央社／ 澎湖縣20日電
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復今天會見新任觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵，雙方就澎湖觀光旅遊發展與合作進行深入交流與意見交換，期盼開創澎湖觀光新紀元。

陳光復在縣長室會見郭振陵，期盼藉由觀光專業，協助澎湖提升觀光服務品質、改善旅遊環境及加強遊憩安全，縣府與澎管處加強合作，拓展更多元的旅遊型態，推動澎湖觀光產業的發展，讓澎湖成為更多遊客的首選目的地。

郭振陵指出，對於澎湖的觀光發展充滿期待，並將在歷任處長既有的基礎上，與澎湖產、官、學界密切合作，持續推動觀光產業的蓬勃發展，提升澎湖在國內外旅遊市場的能見度與競爭力。

郭振陵16日接任澎湖國家風景區管理處長，他曾任花東縱谷國家風景區管理處長、日月潭國家風景區管理處副處長、大鵬灣國家風景區管理處副處長等職務，熟稔國家風景區規劃管理實務，以及風景區整體發展建設等景觀、觀光專業。

國家風景區 澎湖縣 陳光復

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