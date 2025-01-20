屏東7座漁港變身浪漫秘境 情人節「曖曖在海邊」登場

屏東縣政府串聯7座漁港打造全新情人節品牌「曖曖在海邊」，1月24日至2月16日閃耀登場，攜手藝術家設計創意，不同造型燈飾與夜間光環境，成為海岸線上愛戀之光，來趟漁港之旅感受夢幻浪漫氛圍，共度農曆春節及情人節。

縣府文化處指出，屏東縣海岸線狹長，沿海鄉鎮漁港各有人文與地景，夕陽餘暉更顯靜謐迷人。7座漁港燈飾分布在林邊鄉水利村、枋寮鄉、枋山鄉楓港、恆春半島的車城鄉後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，與琉球新漁港。藝術家依漁港特色展現屏東海岸獨特，越夜越美麗，橫跨農曆年節至情人節，提供美拍打卡必訪景點。

恆春木工藝師楊宗熏，巧妙地將5200支廢棄玻璃啤酒瓶與銀合歡木材結合，在山海漁港創作出「喚曖歸巢」的作品，利用銀合歡木材製作鳥巢，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓的期待。紅柴坑漁港則以雙心框輪廓，搭配1314支綠色酒瓶，呈現「一生一世」的作品，許願愛情幸福相隨、永恆一生。

枋寮及楓港漁港的燈飾則由設計師張軒豪策劃，枋寮情人橋打造丘比特花花世界，彷彿置身花海，感受濃濃愛意。楓港漁港也以其獨特的海天一線景觀，展現出燈組四種顏色的層次感，象徵在這片廣闊的海洋與天空中守護大自然的愛。

後灣漁港的設計概念汲取自原住民藝術家雷恩，其作品「排灣情語」融入排灣族的梔子花、鹿及蝴蝶等文化元素，以兩個心型貝殼造型呈現，代表愛情的美好。

水利村漁港燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景，讓漁港變成情感豐盈的藝術空間，增添夢幻氛圍。琉球新漁港運用投影技術，生動呈現悠游的魚群與海龜，在夜空中展現海洋世界的動態美。