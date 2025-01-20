大陸將恢復來台跟團旅遊 陳其邁：走走斷斷「我覺得不必」

中國文化旅遊部日前宣布，近期將恢復福建、上海民眾來台跟團旅遊。高雄市長陳其邁今天說，他希望能夠彼此尊重、彼此諒解，「這種走走斷斷，我覺得不必」，兩岸要找出制度性的機制，能夠尋求互信跟雙贏，才是大家所樂意見到的。

中國大陸文化旅遊部17日宣布，近期將恢復福建、上海民眾來台跟團旅遊，且一切項目已經正在籌備當中，盼能促進兩岸往來正常化和各領域交流常態化。往宏八炯在臉書粉專「攝徒日記八炯」轉發消息，並質疑「來旅遊還是統戰？」

高雄市長陳其邁今天出席2025高雄冬日遊樂園記者會，會前聯訪時被問到「中國開放陸客來台，市長覺得是旅遊還是統戰的一種手法？」陳其邁說，他希望能夠彼此尊重、彼此諒解，「這種走走斷斷，我覺得不必」。

陳其邁說，就讓雙方的協商能夠順利的進行，他也尊重協商的結果，大家要找出一些制度性的，能夠化解不同意見的機制，尋求互信跟雙贏，才是大家所樂意見到的。