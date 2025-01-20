高雄冬日遊樂園1/25登場 「吉伊卡哇」尺寸不輸黃色小鴨

高雄市政府今年再度攜手台灣港務公司，讓碼頭化身冬日遊樂園。高雄市長陳其邁說，今年設置25項設施全部免費遊玩，其中有6座機械設施全新亮相，另特別設置幼兒氣墊區，讓更多小朋友能玩得盡興。高雄市副市長李懷仁透露，水上和陸上都有相關吉伊卡哇設置，「絕對和黃色小鴨的尺寸有一較高下的機會」。

高雄愛河灣越來越熱鬧，延續去年黃色小鴨10年後重新回歸高雄，帶動「小鴨經濟」，今年高雄市政府再度攜手臺灣港務公司，讓高雄旅運中心旁的16號至18號碼頭，化身歡樂冬日遊樂園。

陳其邁說，2025高雄冬日遊樂園特別邀請了「吉伊卡哇」作為今年燈會的主角，配合吉伊卡哇的到來，冬日遊樂園總共有25項的設施，包括16座機械設施，其中有6項是全新登場，也有氣墊等相關的遊樂設施，另每天都有不同的親子展演，就是希望大家能夠在冬天的時候來到高雄，除了到冬日遊樂園之外，也能夠到高雄走春，享受溫暖的太陽。

據了解，高雄冬日遊樂園將有「吉伊卡哇」的氣球裝置。高雄市副市長李懷仁說，吉伊卡哇在水上和陸上都有相關的設置，「絕對和黃色小鴨的尺寸有一較高下的機會」，本月25日就會公布設置的地點，歡迎大家來看架設的過程。

李懷仁說，市府也規劃在高雄冬日遊樂園開設「吉伊卡哇」快閃店，會邀請正版的授權商來，市府也有開發高雄的活動限量商品，「只有高雄限定」，一定會讓各位吉友們買得很開心。