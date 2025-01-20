聽新聞
0:00 / 0:00
轉戰議員？高雄市青年局長張以理將請辭 陳其邁：希望他專職參選
高雄市議會今天審查市府青年局預算，議員白喬茵在議事廳質問，外傳青年局長張以理有意投入明年高市議員選舉，希望新局長上任後再審預算。張以理坦言「確實有這樣的打算」，但尚未請辭。高雄市長陳其邁說，若張以理規劃參選，希望他能專心專職參選。
陳其邁今天下午出席高雄冬日遊樂園記者會，被問到張以理局長想要請辭去選議員，陳其邁表示，現在這幾天議會正趕著審預算，臨時會即將結束，希望張局長能很負責任地在議會備詢，尋求議員支持預算，如果生涯有參選的規劃，「我們的立場就會希望說能夠專心專職來參選」。
高雄市議員白喬茵今天在議會審查青年局今年度預算時，詢問青年局長張以理「是否有意投入明年高市議員選舉？」並表示希望新局長上任後再審預算。張以理答詢時說「確實有這樣打算」，但目前尚未請辭。
張以理事後表示，他身為青年局局長，審查預算本來就重要工作，這跟選舉無關，也希望能跟議員多溝通，讓青年局業務順利推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言