轉戰議員？高雄市青年局長張以理將請辭 陳其邁：希望他專職參選

高雄市議會今天審查市府青年局預算，議員白喬茵在議事廳質問，外傳青年局長張以理有意投入明年高市議員選舉，希望新局長上任後再審預算。張以理坦言「確實有這樣的打算」，但尚未請辭。高雄市長陳其邁說，若張以理規劃參選，希望他能專心專職參選。

陳其邁今天下午出席高雄冬日遊樂園記者會，被問到張以理局長想要請辭去選議員，陳其邁表示，現在這幾天議會正趕著審預算，臨時會即將結束，希望張局長能很負責任地在議會備詢，尋求議員支持預算，如果生涯有參選的規劃，「我們的立場就會希望說能夠專心專職來參選」。

高雄市議員白喬茵今天在議會審查青年局今年度預算時，詢問青年局長張以理「是否有意投入明年高市議員選舉？」並表示希望新局長上任後再審預算。張以理答詢時說「確實有這樣打算」，但目前尚未請辭。

張以理事後表示，他身為青年局局長，審查預算本來就重要工作，這跟選舉無關，也希望能跟議員多溝通，讓青年局業務順利推動。