快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

影／佛光山平安燈會拚創新 今年雲端施放天燈且能互動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「光明在望」主燈秀位於曼陀羅園草坪，手機掃碼後，上傳的個人照片會變成客制化天燈冉冉上升。圖／佛光山提供
「光明在望」主燈秀位於曼陀羅園草坪，手機掃碼後，上傳的個人照片會變成客制化天燈冉冉上升。圖／佛光山提供

2025佛光山春節平安燈法會在1月29日展開，為期1個月，今年以星雲大師法語「向前有路光明在望」為主軸，主題燈命名為「光明在望」，另有大雄寶殿光雕秀、台灣尚勇棒球特色燈及盒子燈等花燈，遊客可觸碰互動，施放雲端天燈祈福。

佛光山從1980年開始舉辦平安燈會，至今已有44年之久。常務副住持慧傳法師表示，佛光山面積廣袤，沿途可見開山宗長星雲大師墨寶指引路標寫著「向前有路」，這句話就是今年的燈會主題，另外大雄寶殿正在整修，可運用防塵網充當光雕藝術屏幕。

今年平安燈會自1月29日（正月初一）舉辦至 2月12日（正月三十日），主燈「光明在望」是類似鑽石切面的蓮花燈，位於曼陀羅園大草坪，遊客可以逐關掃碼遊歷各景點，最後再來主燈區施放含有個人打卡照片的雲端天燈，舉例來說，若完成5道關卡，就可以施放5盞天燈，會在銀幕上冉冉上升

新春期間，佛陀紀念館成佛大道上每晚將有光照大千祈福光雕秀，配合生肖蛇年主題，講述小蛇與小鹿之間的純真友誼，繼而啟發追尋內心的光明故事。另有1300盞燈籠所築成的燈籠隧道、花車遊行、重慶雜技公益演出及佛光好事集等豐富內容。

佛陀紀念館館長如常法師說，佛光山共有3500個免費停車位，今年燈會安排多項多媒體及沉浸式體驗，公車時間從晚上6點30分延長至8點30分，佛館內有多項精彩展覽，歡迎春節期間到佛光山祈福、賞花燈，感受濃濃年味。

「光明在望」主燈秀位於曼陀羅園草坪，手機掃碼後，上傳的個人照片會變成客制化天燈冉冉上升。記者徐白櫻／攝影
「光明在望」主燈秀位於曼陀羅園草坪，手機掃碼後，上傳的個人照片會變成客制化天燈冉冉上升。記者徐白櫻／攝影
年初一至初五光照，佛陀紀念館成佛大道會有大千祈福活動，每天晚上7點與8點展演。圖／佛光山提供
年初一至初五光照，佛陀紀念館成佛大道會有大千祈福活動，每天晚上7點與8點展演。圖／佛光山提供
佛光山打造多達1300盞的燈籠隧道。圖／佛光山提供
佛光山打造多達1300盞的燈籠隧道。圖／佛光山提供
響應棒球熱，佛光山平安燈會今年打造台灣尚勇特色燈。記者徐白櫻／攝影
響應棒球熱，佛光山平安燈會今年打造台灣尚勇特色燈。記者徐白櫻／攝影
花燈互動區，遊客若用手觸碰花莖，牆面的擬真花朵將從花苞變成花朵盛開，晚上更漂亮。記者徐白櫻／攝影
花燈互動區，遊客若用手觸碰花莖，牆面的擬真花朵將從花苞變成花朵盛開，晚上更漂亮。記者徐白櫻／攝影

佛光山 天燈 燈會

延伸閱讀

機捷快樂桃子號彩繪列車啟動 搭車可連動台灣燈會

佛光山2025年春節平安燈法會 1月29日登場

不來了...重慶銅梁火龍登台告吹 周湯豪南投開唱撐場

2025「台南左鎮燈會」正式點燈！竹材美學盡顯古鎮光與美

相關新聞

巨大食蛇龜出沒！185雙層巴士俯瞰屏東5.2萬顆鳳梨彩帽田

屏東縣185沿山公路期間限定，185雙層巴士本月25日將啟航，帶領鄉親以嶄新視角欣賞沿途風景，今年鳳梨彩帽田，延續前兩年...

影／佛光山平安燈會拚創新 今年雲端施放天燈且能互動

2025佛光山春節平安燈法會在1月29日展開，為期1個月，今年以星雲大師法語「向前有路光明在望」為主軸，主題燈命名為「光...

2025高雄冬日遊樂園寫生比賽 1萬份限量粉蠟筆參加獎大放送

2025高雄燈會主角吉伊卡哇在港都颳起可愛旋風，今天學期結業式，吉伊卡哇小提燈和蛇年限定開運小紅包準時送到小朋友手上，另...

春節連假 台中港引水、船舶交通等服務不打烊

台中港務分公司今年春節9天連假1月25日至2月2日止期間，為落實交通機構春節期間港口不打烊服務理念，全日24小時提供引水...

獨／震撼彈！高雄市青年局長張以理將請辭 轉戰議員

高雄市議會今天審查市府青年局預算，議員白喬茵在議事廳質問，外傳青年局長張以理有意投入明年高市議員選舉，希望新局長上任後再...

新春年節逛大街 屏東中央市場21到28日首度營業到晚間

新春年節將至，屏東縣政府今年首度在屏東市中央市場第四商場圓環上方掛滿「福蛇燈籠」增添新年氛圍，中央市場從21至27日圓環... 摘要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。