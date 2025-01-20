影／佛光山平安燈會拚創新 今年雲端施放天燈且能互動

2025佛光山春節平安燈法會在1月29日展開，為期1個月，今年以星雲大師法語「向前有路光明在望」為主軸，主題燈命名為「光明在望」，另有大雄寶殿光雕秀、台灣尚勇棒球特色燈及盒子燈等花燈，遊客可觸碰互動，施放雲端天燈祈福。

佛光山從1980年開始舉辦平安燈會，至今已有44年之久。常務副住持慧傳法師表示，佛光山面積廣袤，沿途可見開山宗長星雲大師墨寶指引路標寫著「向前有路」，這句話就是今年的燈會主題，另外大雄寶殿正在整修，可運用防塵網充當光雕藝術屏幕。

今年平安燈會自1月29日（正月初一）舉辦至 2月12日（正月三十日），主燈「光明在望」是類似鑽石切面的蓮花燈，位於曼陀羅園大草坪，遊客可以逐關掃碼遊歷各景點，最後再來主燈區施放含有個人打卡照片的雲端天燈，舉例來說，若完成5道關卡，就可以施放5盞天燈，會在銀幕上冉冉上升

新春期間，佛陀紀念館成佛大道上每晚將有光照大千祈福光雕秀，配合生肖蛇年主題，講述小蛇與小鹿之間的純真友誼，繼而啟發追尋內心的光明故事。另有1300盞燈籠所築成的燈籠隧道、花車遊行、重慶雜技公益演出及佛光好事集等豐富內容。