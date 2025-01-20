巨大食蛇龜出沒！185雙層巴士俯瞰屏東5.2萬顆鳳梨彩帽田

屏東縣185沿山公路期間限定，185雙層巴士本月25日將啟航，帶領鄉親以嶄新視角欣賞沿途風景，今年鳳梨彩帽田，延續前兩年以保育類動物為主題，今年搭配蛇年，設計「巨大食蛇龜出沒」，認識生態保育。

屏東縣長周春米今體驗搭乘「蛇來運轉185」，開啟北線之旅同時宣布今年雙層巴士觀光活動1月25日啟航。雙層巴士分兩條路線，今體驗北線，巴士穿梭翠綠田野與蜿蜒山脈間，行經銀獅農場欣賞鳳梨彩帽，也到屏東智慧農業學校生態導覽，將沿山公路自然景觀盡收眼底，也為「蛇來運轉185」雙層巴士活動揭開序幕。

「最適合走春旅遊行程，就來搭乘屏東185雙層巴士！」周春米說，高樹的彩繪鳳梨田連三年使用保育動物做重要IP，首年草鴞，去年穿山甲，今年是食蛇龜。

周春米說，雙層巴士活動不僅是推動觀光重要一環，展現屏東多元風貌與創新旅遊模式，今年北線加入隘寮社區、鴻旗有機休閒農場兩處停留站，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊彩帽鳳梨田免費空拍服務（1月25至27日、2月9日暫停服務），讓民眾透過高空視角飽覽沿山自然美景，深入了解屏東。

今年彩帽田主題「巨大食蛇龜出沒！」，共5.2萬顆鳳梨戴上彩帽，今年將食蛇龜、紅龜粿，自然和人文結合概念發想，配色選用喜氣色調，龜背中央的黃色稜脊與眼後延伸至頸部的黃色縱紋，是食蛇龜重要特徵，以黃色彩帽呈現，凸顯獨特細節；黃色方塊取自百步蛇花紋，也是屏東排灣族重要圖騰與配色。

「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北兩線，北線走訪屏東智慧農業學校、銀獅農莊彩帽鳳梨、田隘寮社區及鴻旗休閒農場；南線則到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區與銘泉農場，導覽人員在車上解說，鄉親可沿途聽故事，感受故事的真實感。

交旅處表示，「蛇來運轉185」雙層巴士1月25日至3月2日，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享半價優惠，除農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每周六、日均可搭乘。