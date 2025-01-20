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陳其邁康裕成寒冬慰問獨居長輩 致贈年節禮盒紅包

中央社／ 高雄20日電

春節將至，冷氣團影響，氣溫急遽下降，關心獨居長輩健康與安全，高雄市議會議長康裕成與市長陳其邁今天前往三民區慰問獨居長輩並致贈年節禮盒、紅包，關心生活狀況。

康裕成與陳其邁今天前往三民區慰問獨居長輩劉陳阿嬤，並關心她在寒冷天氣下生活狀況。康裕成帶著總統賴清德及今年自己設計的春聯送給劉陳阿嬤，也提醒要加強保暖措施，避免因為低溫影響身體健康。

康裕成也與陳其邁一同送上年節禮盒、紅包及包含水果、營養品、圍巾、刷毛保暖褲及暖暖包等物品，助長輩抵禦寒冷。阿嬤看到這麼多人來看她，表示很開心，陳其邁還貼心幫阿嬤圍上圍巾，希望讓阿嬤感受春節溫馨氣氛。

劉陳阿嬤目前91歲，獨居，育有1子1女皆歿，孫子居住台北，不定時電話關心；阿嬤具榮眷身分、為低收入戶，每月領有津貼新台幣1萬5154元，所住房屋為租屋，仰賴補助維生。

此外，劉陳阿嬤身體硬朗、思緒清晰，日常生活自理能力佳，可自行使用電鍋加熱食物或外出購物、就醫，經常與附近鄰居互動聊天。

市府社會局表示，阿嬤領有社會局低收入戶補助，目前使用獨居老人關懷資源，由弘道老人福利基金會定期提供關懷服務，固定志工每月進行2到3次探訪，若天氣寒冷會加強探訪次數，提供保暖備品，另外，榮民服務處也定期關懷。

社會局指出，市府已啟動「低溫關懷機制」，定期派出社工人員加強關懷訪視，並發放各類禦寒物品，全力協助獨居老人及街友平安度寒冬；呼籲民眾若發現有獨居長輩或須協助街友，可主動聯繫社會局。

獨居老人 長輩 阿嬤

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