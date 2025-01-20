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佛光山2025年春節平安燈法會 1月29日登場

中央社／ 高雄20日電

農曆新年將至，佛光山1月29日至2月27日舉行「2025年春節平安燈法會」，除了有「光明在望」主燈秀，還有大雄寶殿光雕藝術、光照大千祈福等活動，提供民眾走春體驗。

佛光山今天舉辦記者會，宣布「2025年春節平安燈法會」將自1月29日至2月27日舉辦，帶來「光明在望」主燈秀，還有大雄寶殿光雕藝術、天燈祈福互動、光照大千祈福活動、三好嘉年華花車遊行、展覽、美食等系列活動。

佛光山表示，今年春節主題緊扣佛光山開山祖師星雲法師「向前有路．光明在望」的祝福，鼓勵大家「勇敢走出去，精進努力，光明就在前方」。

活動包括朝山禮佛、燒年香、抄經、寫祈願卡等。大年初一至初五有妙吉祥祈福法會。佛光山最高處的普賢殿，設茶禪院可以品茗、賞美景。

「光明在望」主燈從大年初一到元宵節晚間上演精采主燈秀。正在修繕中的大雄寶殿，運用鷹架與防塵網做為投影幕，以光雕技術打造三寶意象和天燈祈福互動區。

另外，還有雲端天燈祈福，可打開手機，前往大雄寶殿或曼陀羅園，施放專屬天燈。還有彩繪13000多顆心願燈籠築成燈籠隧道，各式特色花燈，看點十足。

佛光山佛陀紀念館也推出「2025光照大千祈福活動」，應景蛇年講述小蛇與小鹿間的純真友誼，啟發追尋內心光明的故事，另外還有各式藝文展演，以及美食攤位等，提供民眾豐富的走春體驗。

佛光山佛陀紀念館 天燈 法會

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