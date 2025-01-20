2025高雄冬日遊樂園寫生比賽 1萬份限量粉蠟筆參加獎大放送
2025高雄燈會主角吉伊卡哇在港都颳起可愛旋風，今天學期結業式，吉伊卡哇小提燈和蛇年限定開運小紅包準時送到小朋友手上，另再加碼送限量燈會貼紙，小朋友大呼超可愛，彼此提早互相拜年，相約愛河灣看燈會，燈會周邊活動寫生及著色比賽將在31日舉行，準備1萬份限量粉蠟筆當做參加獎，送完為止。
河堤國小校長杜昌霖表示，小朋友拿到小提燈相當開心，相約拿提燈參加愛河灣燈會，今年蛇年限定開運小紅包也受歡迎，造型閃亮搶眼，形狀圓滿、小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣，吉祥寓意象徵一整年滿滿喜氣。
為迎蛇年新春，河堤國小結合學校公共藝術作品創作「萌蛇迎新春」，用飲料、鮮奶盒回收再利用串起來搖身一變成「萌蛇」，並將書寫創意春聯將蛇身包起來，這些紙蛇纏繞在校園公共藝術「H.E.T.I」作品上，成為校園最環保裝置藝術。
此外配合高雄燈會冬日遊樂園25日開幕，教育局31日起一連舉行3天寫生及著色比賽，地點在高雄港18號碼頭高雄旅運中心旁，採線上或現場報名皆可，激勵學童藝術創作潛力。
這次寫生比賽由飛龍有限公司（PENTEL）贊助1萬盒12色粉蠟筆當參加獎，數量有限送完為止，參賽資格從幼兒園到高中職，採分組比賽，完賽者還可扭蛋也有獎金可拿，其中寫生類金牌最高2000元獎金；比賽期間，高雄港16到18號碼頭設有遊樂設施及親子互動表演，大小朋友邊寫生邊暢玩港灣。
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