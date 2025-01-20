罷免高雄綠營立委行動 預計春節後送件中選會
罷免立法委員發起人徐尚賢、朱磊今天舉記者會表示，罷免2名高雄市選出的民主進步黨籍立委連署都已超過3000份，基於保險，希望衝到約5000份，春節後將送件中央選舉委員會。
徐尚賢表示，民進黨毀滅了台灣民主法治，還大言不慚指責在野陣營，決定發動罷免。2個民間團隊分別在去年8月及10月展開連署，現在要集結力量合為一體，成立高雄雙罷連署站，目前2名立委選舉區連署初步達標。
朱磊說，民進黨政府面對物價飛漲、詐騙束手無策，不但不檢討，反而熱衷大罷免在野黨立委。民進黨敢在藍大於綠的北部甚至花蓮縣發動罷免，中國國民黨卻不敢在南部做任何回擊，只會讓帶頭鬧事的南部民進黨籍立委更專橫跋扈，言行愈肆無忌憚。
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