快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

罷免高雄綠營立委行動 預計春節後送件中選會

中央社／ 高雄20日電

罷免立法委員發起人徐尚賢、朱磊今天舉記者會表示，罷免2名高雄市選出的民主進步黨籍立委連署都已超過3000份，基於保險，希望衝到約5000份，春節後將送件中央選舉委員會。

徐尚賢表示，民進黨毀滅了台灣民主法治，還大言不慚指責在野陣營，決定發動罷免。2個民間團隊分別在去年8月及10月展開連署，現在要集結力量合為一體，成立高雄雙罷連署站，目前2名立委選舉區連署初步達標。

朱磊說，民進黨政府面對物價飛漲、詐騙束手無策，不但不檢討，反而熱衷大罷免在野黨立委。民進黨敢在藍大於綠的北部甚至花蓮縣發動罷免，中國國民黨卻不敢在南部做任何回擊，只會讓帶頭鬧事的南部民進黨籍立委更專橫跋扈，言行愈肆無忌憚。

民進黨 立委選舉 罷免

延伸閱讀

大罷免潮洪孟楷也遭點名 洪批：綠只想仇恨動員轉移焦點

民調／六成民眾反罷免 羅智強：提醒賴清德當家不鬧事

大刪預算激出罷免潮！台中6藍委全罷、3區2周收6000件

遍。地開罷 中永和第一階段連署達標 罷團：深藍區不是鐵板一塊

相關新聞

巨大食蛇龜出沒！185雙層巴士俯瞰屏東5.2萬顆鳳梨彩帽田

屏東縣185沿山公路期間限定，185雙層巴士本月25日將啟航，帶領鄉親以嶄新視角欣賞沿途風景，今年鳳梨彩帽田，延續前兩年...

影／佛光山平安燈會拚創新 今年雲端施放天燈且能互動

2025佛光山春節平安燈法會在1月29日展開，為期1個月，今年以星雲大師法語「向前有路光明在望」為主軸，主題燈命名為「光...

2025高雄冬日遊樂園寫生比賽 1萬份限量粉蠟筆參加獎大放送

2025高雄燈會主角吉伊卡哇在港都颳起可愛旋風，今天學期結業式，吉伊卡哇小提燈和蛇年限定開運小紅包準時送到小朋友手上，另...

春節連假 台中港引水、船舶交通等服務不打烊

台中港務分公司今年春節9天連假1月25日至2月2日止期間，為落實交通機構春節期間港口不打烊服務理念，全日24小時提供引水...

獨／震撼彈！高雄市青年局長張以理將請辭 轉戰議員

高雄市議會今天審查市府青年局預算，議員白喬茵在議事廳質問，外傳青年局長張以理有意投入明年高市議員選舉，希望新局長上任後再...

新春年節逛大街 屏東中央市場21到28日首度營業到晚間

新春年節將至，屏東縣政府今年首度在屏東市中央市場第四商場圓環上方掛滿「福蛇燈籠」增添新年氛圍，中央市場從21至27日圓環... 摘要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。