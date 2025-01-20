春節連假 台中港引水、船舶交通等服務不打烊

台中港務分公司今年春節9天連假1月25日至2月2日止期間，為落實交通機構春節期間港口不打烊服務理念，全日24小時提供引水、船舶交通服務、船席指泊及港勤船舶調派服務，監控中心全日24小時提供港區聯絡事項及緊急事故通報聯繫業務；拖船、交通船及帶解纜服務，排班輪值保持24小時服務。

台中港貨櫃業者春節營運時間，長榮貨櫃裝卸自農曆除夕（1月28日）當天船舶作業至下午4時後停止作業，農曆正月初一（1月29日）上午8時開工作業；萬海貨櫃裝卸自農曆除夕（1月28日）當天船舶作業至下午4時後停止作業，農曆正月初一(1月29日) 上午8時開工作業；中國貨櫃裝卸自農曆除夕（1月28日）當天船舶作業至下午4時後停止作業，農曆正月初二（1月30日）上午8時開工作業。

其他貨類業者春節營運時間，東森國際股份有限公司自農曆除夕至初三（1月28至31日）停止作業，農曆正月初四（2月1日）上午8時正式開工作業；管道、石化品、砂石、台電及安順煤炭等專業碼頭，採取輪班方式依航商需求持續於春節期間作業。

一般散雜貨裝卸自農曆除夕（1月28日)當天船舶作業至中午12時止，全船作業未能於當日中午12時完工者，延長至下午4時為止，農曆正月初一至初三（1月29、30、31日)停止作業，農曆正月初四（2月1日）上午8時正式開工作業。

春節9天連續假期，台中港無客輪預報航班，台中港務分公司各單位已於春節前完成各項災害防救及應變整備等工作，春節期間除持續掌握商港區域航道、錨地水域及港埠設施狀況外，並安排有幕僚長輪值、與各救災應變單位保持通聯管道，共同維護港區安全；春節期間，航商、業者及民眾如有任何服務需求，可電話洽詢台中港務分公司監控中心24小時電話：04-26562164。