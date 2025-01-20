澎湖最大菜市場迎年貨人潮 馬公北辰市場點燈祈福
過年氣氛愈來愈濃，全澎湖最大的馬公北辰市場，今天點燈祈福；馬公市長黃健忠透過點燈，除增添節慶氛圍，也期許更多人潮前來採買年貨，帶動蛇年商機激發市場經濟活力。
馬公北辰市場點燈儀式，今天由黃健忠與代表會主席歐銀花等市所團隊共同啟動，市場紅色燈籠高高掛，充滿喜氣洋洋迎接春節到來，點亮馬公市的幸福與繁榮，現場並贈送採買民眾一元復始紅包。
黃健忠表示，馬公北辰市場是澎湖最大傳統市場，是民眾採買年節民生用品最大集中地，不僅承載著縣民年節記憶，更是地方經濟與文化象徵；透過今天點燈活動，除增添節慶氛圍外，也期盼更多人潮前來採買年貨，帶動商機。
馬公市場管理所為確保民眾採買年貨安全、市場周邊大智街與北辰市場動線順暢，即起加強交通管制，嚴禁汽機車進入市場巷道，讓民眾有個徒步安全環境，安心採買年貨。
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