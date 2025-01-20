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獨／震撼彈！高雄市青年局長張以理將請辭 轉戰議員

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理今天在議員質詢下坦承，他即將辭職投入下屆高雄市議員選舉。記者徐白櫻／攝影
高雄市青年局長張以理今天在議員質詢下坦承，他即將辭職投入下屆高雄市議員選舉。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會今天審查市府青年局預算，議員白喬茵在議事廳質問，外傳青年局長張以理有意投入明年高市議員選舉，希望新局長上任後再審預算。張以理坦言「確實有這樣的打算」，但尚未請辭。據了解，張以理可能參選左營、楠梓區議員，爭取立委李柏毅留下的議員空缺。

高市議會今天中午審查經發局、青年局及運發局預算。左楠區議員白喬茵指出，坊間傳聞，青年局長張以理要參選議員，到底要選哪一區，希望清楚說明。張以理答覆說，他確實有這樣的打算，但目前還沒有詳細規畫。

白喬茵讚賞張以理「很勇敢」，也表達支持與認同。她說，消息傳出後，有很多人擔心，若張以理要參選議員，未來是否在預算用途與分配上會有輔選之嫌，所以她建議張以理先請辭局長職務，後續再審青年局的預算，這樣比較公平，也有一致性。

張以理說，有關他個人的規畫，會在適當時間的公開且如實秉告，但他不希望因為個人生涯規畫影響青年局預算審查。他認為，比較負責任的態度應該是，預算先通過，再交給接任者執行。

議員邱于軒說，她也覺得張以理就選就要辭。議長康裕成讚賞張以理「真勇敢」，另裁示青年局部分預算先擱置。

高雄左楠區人口多，共有9席議員，去年初李柏毅轉戰立委，目前民進黨有1席懸缺，目前民進黨2席、國民5席、無黨籍1席，綠營已有謝長廷前幕僚薛兆基表態爭取提名。議會休息後，同屬左楠區的國民黨議員白喬茵當面向張以理表達祝福，樂見更多有年輕人為左楠居民發聲。

白喬茵 議員 青年

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