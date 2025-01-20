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高雄發起罷許智傑、黃捷「雙罷劫」聯署 達一階門檻　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高雄高6選區和鳳山區聯署站。記者石秀華／攝影
高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高雄高6選區和鳳山區聯署站。記者石秀華／攝影

罷免潮來襲，高雄今發起罷免綠委許智傑黃捷的「雙罷劫」聯署行動，曾發起罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢，指黃捷背棄鳳山選民，到高6選區後，跟著民進黨吃香喝辣，競選高市議員未遂的市民朱磊，因不滿許智傑去角逐其他職務發起罷免，雙連署分別有約3000件，幾達第一階段門檻。

曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢指出，高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高雄高6選區和鳳山聯署站；徐尚賢表示，預計年後送件到中選會，台灣大罷免時代，高雄人不會缺席，民進黨立委別太囂張，別小看高雄人改變高雄的決心，別吃定高雄人對綠色恐怖的耐心，不論選罷法最後會如何，民間團體會遭遇何種困難，高雄人絕對不退讓，高雄人要正面回擊。

對於再度發動罷免立委黃捷行動，徐尚賢指出，「當時黃捷是時代力量出來的，後來無黨籍通過罷免案，2萬7000多票當選的議員，應該要好好服務鳳山，回饋鳳山選民，很遺憾她卻投入民進黨懷抱」。

徐尚賢表示’，黃捷可能發現綠色奶水比較好喝，可以讓她在短時間成長茁壯，就毅然決然離開鳳山選區到高6選區，對於鳳山選民來說黃捷等於背叛鳳山選民，她到高6選區後，會不會在某個時間點又背叛高6選區，還不知道，但黃捷跟隨民進黨吃香喝辣，是全台灣老百姓無法接受的。

曾競選高雄市議員未遂的鳳山市民朱磊，因不滿選區立委許智傑「帶職參選」，控背棄參選承諾去角逐其他職務，發起罷免連署。司法改革黨中央決策委員李柏融說，在黨主席、也是律師的張靜指示下，到場聲援雙罷劫行動，要罷免做不好的立委。

住鳳山的曾姓男子正在聯署處寫聯署書參與罷免許智傑活動，曾男說，許智傑是鳳山在地立委，應該要做好鳳山區本務工作，還跑到外縣市罷免其他藍營立委，蹭大罷免行動，對於參選民進黨市長初選的動機不言可喻。

徐尚賢指出，第一階段門檻在3500份，目前高6選區罷免黃捷聯署約收3100分，罷免許智傑的聯署書約收3000份，但按照以往經驗，聯署書一定要多送，至少要到多送1成，如果可以，希望第一階段就衝到5000份，預計年後送是配合舊制，希望送件前這段時間可以衝到5000份的量比較保險。

曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢（中）指出，高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高6選區和鳳山區聯署站。記者石秀華／攝影
曾號召罷免時任高雄市議員黃捷的徐尚賢（中）指出，高雄成立罷免黃捷和許智傑的「雙罷劫」聯署行動，設立高6選區和鳳山區聯署站。記者石秀華／攝影

罷免 許智傑 黃捷

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