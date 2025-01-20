新春年節逛大街 屏東中央市場21到28日首度營業到晚間

新春年節將至，屏東縣政府今年首度在屏東市中央市場第四商場圓環上方掛滿「福蛇燈籠」增添新年氛圍，中央市場從21至27日圓環及周邊道路店家，首度延長營業時間到晚上8點，早上逛傳統市場，晚上到店家採買新衣新鞋「蛇麼都有」，讓民眾開心好過年。

屏東市中央市場建於民國46年由四座商場共構，寬敞的購物空間以及高級齊全的百色貨品，將整個屏東的民生飲食囊括在商場內，鼎盛時期連周邊鄉鎮萬丹、海豐、九如、里港等居民，也都到中央市場來為日常生活所需採買或是辦年貨，昔日孩童隨大人赴中央市場，喜悅之餘有如年度大事，至今仍深植於屏東人心中。

屏東縣政府表示，中央市場對於屏東人而言曾是新人辦嫁妝的最好選擇，更是孩童們期待過年買新衣換新裝的好地方，每逢農曆春節前夕，中央市場總是徹夜燈火通明，在當時屏東人吃好、用好、穿好，唯一選擇就是中央市場。

縣府傳播暨國際事務處表示，除了在中央市場圓環掛滿「福蛇燈籠」，在民生路及中華路口設置「過年」燈飾，讓到訪屏東的旅客們，一進入屏東市就能感受到濃厚的春節氛圍。