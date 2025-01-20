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注射類固醇當心鈣化併發症 這治療能讓鈣化消失且不痛

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
類固醇注射引起異位鈣化併發症患者，鈣化嚴重（左）且疼痛，接受震波治療後（右）鈣化完全消失且不痛。記者郭韋綺／翻攝
類固醇注射引起異位鈣化併發症患者，鈣化嚴重（左）且疼痛，接受震波治療後（右）鈣化完全消失且不痛。記者郭韋綺／翻攝

注射類固醇止痛，小心併發症！高雄一名年僅20多歲繪圖師，右手腕受傷打類固醇止痛，不但沒改善且更加疼痛難耐，經骨科醫師確診是異位鈣化併發症，施以聚焦型震波治療，組織鈣化幾乎消失，也不再疼痛。

活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所骨科醫師李松青指出，該名患者因跌倒引起右手尺骨莖突疼痛、也就是手腕關節附近疼痛，曾在他院接受局部類固醇注射3次想要止痛，但止痛期限越來越短，而且因為工作量大後，反而24 小時疼痛難耐。

經檢查診斷發現，患者皮下組織鈣化引發疼痛，亦即因類固醇注射引起的異位鈣化併發症。2005至2020年於法國及澳洲醫院發表文獻上均曾提及，非侵入性體外震波可以安全的治療異位鈣化，建議患者接受聚焦型震波治療。

類固醇過去被稱作美國仙丹，可迅速改善疼痛症狀，但類固醇注射併發症多，包括注射部位疼痛、軟組織萎縮、肌腱和軟骨磨損及囊週鈣化。

李松青表示，2020年美國加州大學聖地牙哥分校整形外科發表文獻上第一例異位鈣化併發症，類固醇，澎湖松青診所曾2021年也診斷一位50多歲女性因類固醇注射造成於豆狀骨附近異位鈣化的病例，類固醇使用不可不慎。

此外，非注射類固醇注射造成異位鈣化併發症，也建議以物理療法、非類固醇消炎藥 (NSAID) 或放射療法，或聚焦體外震波做為治療的選擇。

澎湖松青診所骨科醫師李松青。記者郭韋綺／翻攝
澎湖松青診所骨科醫師李松青。記者郭韋綺／翻攝

患者 醫師 類固醇

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