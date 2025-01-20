高捷嗶卡聲響起「吉伊卡哇」 網友：像台語「錢扣了」

高雄捷運刷卡感應閘門出現「吉伊卡哇（Chiikawa）」影像及音效，原本民眾進、出站刷卡的「嗶！」一聲，現在多了「吉伊卡哇」萌音，許多旅客直呼「好可愛」，但也有人說「聽久了有點煩」；吉伊卡哇的台語諧音究竟是「錢交我」還是「錢已扣了」，也在網路引起網友討論。

高市府要宣傳「2025高雄冬日遊樂園」主角、日本目前最熱門的可愛IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，向日本取得聲音檔案授權，從1月18日開始，搭乘高雄捷運刷卡感應時都會出現「吉伊卡哇」的可愛音效。

有網友表示，觀察到中年阿伯刷卡後聽見「嗶！吉伊卡哇」，當場愣住，詢問其他人「這是什麼聲音」，一旁有人告訴他「這是跟你講錢已扣了（台語音似Chiikawa）」，阿伯才恍然大悟。有網友說，吉伊卡哇聲音類似台語「錢到了」，其他人認為像是「錢交我」，在網路討論熱烈。

記者在高捷美麗島站直擊，尖峰時段旅客出站時，感應閘門持續響起「吉伊卡哇」音效超過1分鐘，許多年輕旅客露出驚喜表情。有人說，過閘門聽見「吉伊卡哇」覺得很可愛。也有人表示，聽久了其實有點煩。

歐姓男子（18歲）表示，現在高捷的閘門在旅客通過時會發出「吉伊卡哇」音效，聽起來很活潑，「不會那麼單調」，希望日後能增加其他電影或動漫的音效，讓搭乘捷運更有趣。