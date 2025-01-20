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拚垃圾減量 屏縣補助買廚餘機

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣府力拚垃圾減量，縣長周春米昨在里港國中主持屏東清潔周並宣布，將補助家戶購買家用廚餘機，另外也採購3萬個瀝水廚餘桶免費發送給民眾，今年將採購34台資源回收車給鄉鎮市公所，解決資源回收車量能不足。

屏縣環保局訂21日到27日為清潔周，周春米說，今年環境部核定1800萬，加上縣府自籌款2500萬，共4300萬元，採購34輛資源回收車給各鄉鎮公所，且為解決垃圾過量，減輕焚化爐負擔，採購3萬個瀝水廚餘桶免費發送，也將補助民眾購買家用廚餘機。

環保局長顏幸苑說，補助家用廚餘機，採家戶為單位，規畫補助4成、最高不超過6千元，詳細辦法3月上旬前公布。目前補助廚餘機縣市有澎湖、南投與雲林縣。

屏東縣2023年資源回收率僅5成，低於全台平均，去年8月縣府強制落實資源回收，實施破袋率檢查，破袋率合格率從去年8月47％到去年12月合格率75％，環保局表示，又以原鄉資源回收做的最落實。

周春米說，去年屏縣登革熱本土病例僅9例，呼籲鄉親落實自主檢查、清除積水容器，「巡、倒、清、刷」四步驟，防範病媒蚊孳生。

環保局提醒，農曆年前大掃除範圍不僅限家庭，也應涵蓋社區及公共空間，特別是長時間未清理的角落或堆積的垃圾。民眾如有閒置空地空間，可至環保局免費索取「花仙子到你家」的花種子，迎接新的一年。

廚餘機 環保局長 資源回收

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