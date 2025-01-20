高雄車站天棚 恐人車爭道釀擦撞

台鐵高雄車站上月底啟用雲頂天棚「高雄綠之丘」，兩側串聯平面綠園道，成為遊客騎單車、市民散步去處，但民眾發現天棚人行道與自行車道其中一段為閃避逃生口結構物而變窄，出現人車爭道，民代質疑「設計不良，有擦撞風險」。

鐵道局南工處表示，高雄車站天棚在哈爾濱街起點位置，因中間部分有地下隧道緊急逃生口結構物，致自行車道因需避開結構物，而有不順暢，人行道縮減，正與北側71期市地重劃計畫道路人行道做整合，會改善人行道寬度，自行車道部分研擬改善方案，近期完成改善。

高雄市港都社區大學近日辦自行車騎乘體驗與車站動線盤查，發現車站與天棚的動線標示不夠明確，旅客不清楚該從B1層的哪部電梯上天棚或到地面層，對初次造訪旅客來說困難重重。

經發現，天棚上自行車及嬰兒車等載具常與行人動線交織，共享通道情況易致通行衝突；綠園道自行車道不連續，部分路段需與行人道共用，出現爭道；配套設施不足，缺少遮雨遮陽棚、簡易廁所、自行車維修裝備，無法滿足各式使用者需求。

高雄市議員張博洋說，天棚步道在靠近哈爾濱街方向，其中一段碰到龐大障礙物，步道突縮減剩一半，連帶旁邊的自行車道受影響。且該處所已開放民眾通行，但仍有擺放施工告示牌及三角錐，民眾第一時間難分辨是否完工。

張博洋表示，天棚是設計給市民休憩，也是自行車觀光必經之地，會有輪椅族、嬰兒車、自行車、行人、長者交織，鐵道局在入口處中間放逃生通道，導致雙邊人行道與自行車通道漸縮，若沒有輔助標線或告示告知，擦撞風險相當高。

高雄車站天棚上月底啟用，東西長660公尺，南北340公尺，兩側串連平面綠園道，民眾騎單車，往西通到左營車站，向東可達鳳山車站。