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星期評論／紅羅掩埋場 怎變露天焚化廠？

聯合報／ 本報記者王昭月

澎湖縣紅羅垃圾掩埋場近月來一再發生火災，不待焚化廠設立，熊熊大火儼然已將整座掩埋場變成「露天焚化廠」，縣府的解方在哪裡？

澎湖共10座垃圾掩埋場，紅羅掩埋場2003年啟用，設計容量9.9萬立方公尺，使用期限為15年，規模最大，但早在2018年就屆滿，垃圾卻仍持續進場堆放。

位處離島的澎湖受限於氣候與天然環境，以漁業與觀光為經濟發展重點，但不只海洋廢棄物問題棘手，陸上的垃圾問題更迫在眉睫，慢一刻處理，都讓這處標榜為世界美麗海灣的旅遊勝地「蒙塵」。

據統計，澎湖單日垃圾量約60公噸至80公噸，近10年來成長逾6成，由於澎湖沒有焚化廠，須委託其他縣市代燒，但1年約只去化一半，剩餘垃圾在掩埋場內堆置成山，下風處鄉里因惡臭飄散長年遭殃，且多次因沼氣外洩頻傳火警。

紅羅掩埋場於2024年1月和8月已經發生2次火災，去年年底一場惡火更燒毀12輛垃圾車、資收車及小山貓，導致馬公、湖西垃圾清運工作停擺，垃圾危機一觸即發。

這座掩埋場是澎湖垃圾轉運站，2018年起因台灣焚化爐陸續整改而無處可去，中央核定補助打包，嚴防臭氣溢散，澎湖縣長陳光復也首開先例搭設帳篷夜宿垃圾場，展現苦民所苦，自主解決垃圾問題的決心，甚至宣稱垃圾打包效率極佳，將邀議員前來烤肉吃水果，言猶在耳，近期幾把無名火，讓垃圾打包成果全部功虧一簣。

澎湖的垃圾長年跨海送燒，須與其他縣市再三協商，仰人鼻息，財務也是一大負擔，然而，不管縣府是興建焚化爐或有其他解方，紅羅掩埋場問題已不能再掩目無視，繼續拖延，否則不僅掩埋場一再「冒火」，澎湖鄉親恐更將火冒三丈。

倘若澎湖縣政府決議興建焚化廠，因需要數年時間規畫設計、環評與施工，短期內紅羅掩埋場火警與垃圾堆積問題仍然難解，因此等待焚化廠興建前，也應該加速推動垃圾減量、分類等措施，雙管齊下，避免海水湛藍的美麗灣，成為臭名四溢的垃圾島。

澎湖縣

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