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金門馬拉松帶動經濟 商家笑說像過年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
2025金門馬拉松昨舉行競賽組賽程，來自廈門、曾參與巴黎奧運大眾馬拉松獲女子組冠軍的黃雪梅（左）奪得半馬女子組冠軍，與獲半馬女子組亞軍張芷瑄（右）合影。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松昨舉行競賽組賽程，來自廈門、曾參與巴黎奧運大眾馬拉松獲女子組冠軍的黃雪梅（左）奪得半馬女子組冠軍，與獲半馬女子組亞軍張芷瑄（右）合影。記者蔡家蓁／攝影

2025金門馬拉松昨吸引來自22個國家、7000名跑者參賽，其中約900人來自中港澳，為新冠疫情後，首次有中國大陸選手參賽。陸委會主委邱垂正也參加10公里賽事，強調此次賽事展現兩岸新氣象，期望透過運動交流促進健康、和平與互利合作。

全馬組和半馬組分別於早上7時及7時10分起跑，邱垂正、金門縣副縣長李文良等人一同參與鳴槍儀式，揭開賽事序幕。李文良致詞表示，金門馬拉松吸引愈來愈多世界各地跑者參與，未來應朝國際化發展，也盼金門能在兩岸交流中扮演橋梁與溝通角色。

賽事成績出爐，10公里男、女子組均由台灣選手奪冠，分別為男子組陳秉豐33分44秒，女子組游雅君37分48秒；半馬男子組由台灣選手田睿祥封王，女子組則由中國大陸選手黃雪梅摘后；全馬冠軍均為肯亞選手。

大型體育賽事也帶動金門旅宿、餐飲、交通、特產等各行業商機，金城市區的旅館和民宿，幾乎早在數月前就預訂一空，金寧、金湖等地住宿業者也達6成以上入住率。一位業者表示，「只有馬拉松能帶來這般盛況」。

金城區餐廳和小吃店也在比賽期間生意興隆，餐飲業者表示，今年除了國內跑者，還有來自大陸的近千名選手，餐廳一位難求。此外，租車需求大增，電動車成為熱門選擇。

地方估算，以每名跑者在金門停留兩天，平均消費1萬元，單是參賽者便可為金門帶來約7000萬元經濟效益，若加上陪同家屬、賽事工作人員消費，總體效益可觀。縣議員董森堡說，比賽期間商家生意興隆，街頭充斥跑者身影，場景與金門過年返鄉盛況相似。

金門 餐廳 馬拉松

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