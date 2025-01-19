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憂檳榔專法衝擊生計 屏東業者自救會向蘇清泉陳情

中央社／ 屏東縣19日電
衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，將建立檳榔產業管理制度，引發從業人員擔憂；屏東檳榔自救會18日在竹田鄉向國民黨立委蘇清泉及地方民代陳情。（汪芬蘭提供）中央社
衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，將建立檳榔產業管理制度，引發從業人員擔憂；屏東檳榔自救會18日在竹田鄉向國民黨立委蘇清泉及地方民代陳情。（汪芬蘭提供）中央社

衛福部日前預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，將建立檳榔產業管理制度，引發從業人員擔憂；屏東檳榔種植面積高居全國之次，業者發起自救會，昨晚向國民黨立委蘇清泉陳情。

衛生福利部日前預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所、禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者未來營業須向主管機關登錄，檳榔業者販賣檳榔及其原料，應符合衛生安全及品質標準等，將於今年2月17日預告期滿，期間可陳述意見。

依農業部數據，屏東縣種植檳榔面積1萬708公頃，僅次於南投縣1萬2599公頃，屏東縣內種植面積前5名鄉鎮依序為內埔、萬巒、高樹、長治、竹田鄉；昨晚屏東檳榔自救會集結相關從業人員，在竹田鄉向蘇清泉及地方民代陳情。

屏東檳榔自救會陳情召集人汪芬蘭今天接受中央社記者電訪表示，希望草案撤回、或與相關從業人員協商後再推行；目前輔導轉職配套未明，產業鏈從農民、行口到攤商都很擔心，尤其檳榔產業照顧許多弱勢家庭及老人，要長輩轉作也不易；希望有完備輔導規劃再作推行，同時盼外界勿污名化，稱業者「賺缺德錢」。

竹田鄉前鄉長、現任國際慢城台灣聯盟顧問傅民雄，曾以竹田鄉檳榔產業轉型困境為題撰寫研究論文。他告訴中央社記者，數年來檳榔產業轉型困境變化不大，主要挑戰仍是地方人口老化速度過快，近年來不少農民改種檸檬或可可，其中六堆地區可可產業發展良好，但轉作者多為年輕輩；對老一輩而言，轉作相對困難，加上人力資源短缺，使得轉作速度不如預期，是政府須深思問題。

傅民雄說，曾提出轉向文化創意產業如發展檳榔扇彩繪、檳榔特色餐、檳榔園民宿等方向，不過難以實行，製扇手藝沒有傳承下來、檳榔心並非隨時可取得的食材，而竹田觀光發展雖不錯，礙於地目限制難以輔導長輩轉往民宿業；食用檳榔人口既已大幅下降，與其專法防堵，不如讓市場機制自然淘汰產業。

出席陳情活動的屏東市代傅建雄表示，檳榔雖耕種較易且價格相對穩定，蘇清泉站在醫師角度不鼓勵發展，但屏東種植面積多達1萬多公頃，產業鏈相關轉職、輔導不能不考量，呼籲法案要辦公聽會、傾聽業者聲音。

全台各地由農民、產地行口、中盤商、連鎖店、檳榔攤組成的「檳榔產業產銷團結聯盟」已決議，2月10日在台北遊行表達抗議。

檳榔健康危害防制法草案總說明指出，國際癌症研究署（IARC）於2003年發表「檳榔子屬第一類致癌物」，證實即使不含任何添加物檳榔子也會致癌；口腔癌占台灣男性惡性腫瘤發生率第3序位、死亡率第4序位，每年超過8000名民眾罹患口腔癌。檳榔為造成口腔健康危害物質，尚待建立有效管理制度。

屏東縣竹田鄉前鄉長、現任國際慢城台灣聯盟顧問傅民雄表示，檳榔產業轉型困境主要挑戰仍是地方人口老化速度過快。圖為農民排隊向行口販賣作物。（汪芬蘭提供）中央社
屏東縣竹田鄉前鄉長、現任國際慢城台灣聯盟顧問傅民雄表示，檳榔產業轉型困境主要挑戰仍是地方人口老化速度過快。圖為農民排隊向行口販賣作物。（汪芬蘭提供）中央社

屏東縣 檳榔 蘇清泉

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