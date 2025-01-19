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金門馬拉松吸引7千國內外跑者參賽 民眾：人潮堪比過年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，也為地方經濟注入了豐沛活力。記者蔡家蓁／攝影
2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，也為地方經濟注入了豐沛活力。記者蔡家蓁／攝影

2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，也為地方經濟注入了豐沛活力。據了解，金城市區的旅館與民宿幾乎全數客滿，其他鄉鎮的住宿業者生意也達6成以上，讓旅宿、特產業者都滿面笑容，此外包括租車、餐飲等相關產業也都明顯受益，充分展現大型體育賽事對地方經濟的正面影響。

金城地區一位旅宿業者表示，馬拉松期間，他們的房間早在兩週前就被預訂一空，而金寧、金沙等地的民宿也都達到了6成以上的入住率。「連平時比較冷清的鄉鎮這次都賺到了，這樣的盛況只有馬拉松才能帶來，」該業者笑著說。

除了住宿，街頭的租車行也迎來客流高峰，明顯發現街上電動車的數量大增，甚至租車業者，很多人都說，這兩天的車子幾乎都租出去，大家都笑呵呵。

而餐飲業方面，金城市區的餐廳、小吃店更是人滿為患，有店家忙得中午都不能休息，有餐飲老闆說，今年除了國內外跑者，還有近千名的大陸跑者，餐廳老闆透露，「如果沒有事先預訂，幾乎不可能在正常飯點找到座位。」

地方特產業者也因這次馬拉松活動而受益，貢糖業者表示，這兩天的業績比平日增長了3至4成，很多都是參賽者和家屬在賽後，選購金門特產作為伴手禮帶回去。該業者建議，金門縣政府應考慮引進更多不同性質的大型體育賽事，例如鐵人三項或自行車比賽，人潮就是錢潮，進一步提升金門的經濟效益。

一名熟悉旅遊經濟的業者分析，像馬拉松這樣的大型體育活動，通常都有「保底」參加人數。以每位跑者在金門停留兩天、平均消費1萬元計算，光是跑者群體就能為金門帶來至少7000萬元的經濟效益，如果再加上陪同家屬及工作人員的消費，整體效益更是驚人。

金門縣議員董森堡也說，此次的金門馬拉松吸引兩岸三地的跑者來金，為金門帶來不小的經濟效益，不論是民宿或是交通租車，都可看到跑者駐足的身影，數千名的跑者湧入金門島，許多知名的小吃店更是出現大排長龍的狀況，還有民眾直稱「堪比金門過年返鄉人潮」，商家業者期待運動觀光帶來的效益能持續，不論是策辦體育賽事或是藝文活動，造福金門的民生經濟。

2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，也為地方經濟注入了豐沛活力，金門知名的小吃永春廣東粥也生意紅火，不少遊客排隊等待用餐。記者蔡家蓁／攝影
2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，也為地方經濟注入了豐沛活力，金門知名的小吃永春廣東粥也生意紅火，不少遊客排隊等待用餐。記者蔡家蓁／攝影
2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，不少特產業也湧進採購伴手禮的遊客，生意比平日成長3成。記者蔡家蓁／攝影
2025年金門馬拉松成功吸引了超過7000名國內外跑者參賽，不少特產業也湧進採購伴手禮的遊客，生意比平日成長3成。記者蔡家蓁／攝影

金門 馬拉松

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