推廣大社三寶牛奶、芭樂、蜜棗 陳其邁：錯過再等一年

高雄市長陳其邁今天出席2025年大社三寶意象推廣活動，除了推銷大社三寶牛奶、芭樂及蜜棗外，更與地方民意代表共同將三寶融合出新風味，親手打造色香味俱全的「棗樂牛奶炒冰」，為活動正式揭開序幕。陳其邁說，去年受到颱風影響，導致蜜棗產量極少，倘若民眾想要品嘗香甜可口的蜜棗，下手要快，否則錯過就得再等一年。

大社三寶活動辦理至今已逾10年，其中蜜棗禮盒品質優良，是民眾春節送禮首選，就連陳其邁都讚不絕口。陳其邁說，今年大社蜜棗水分飽滿、香甜可口，而且富含維他命C，不僅對身體健康有助益，愛美的人想要養顏美容，吃蜜棗就對了。

陳其邁也分享，大社附近景點，包括觀音山、觀音湖等風景區相當適合一日遊，推薦民眾趁著到當地採買年貨，順遊大樹、佛光山、東九區及旗山等觀光路線，體驗高雄的好山好水。

農業局說，高雄蜜棗產期從11月至隔年4月，全市生產面積716公頃，為全國第一。預估總產量10,415公噸，占全台44%。受到去年颱風影響，農曆年前蜜棗產量減產五成，預估產期也會稍微遞延至農曆過年後。蜜棗因為近年來品質改良技術精進，各時節不同品種的蜜棗，例如「雪麗」、「珍寶」、「珍愛」或「珍蜜」都非常好吃。

由於農曆春節將近，陳其邁也趁著活動感謝市民對市府的支持，並叮嚀大魚大肉吃完後，除了可以品嘗大社蜜棗解膩，也能到觀音山爬山健行。陳其邁最後祝福大家新年恭喜、恭喜發財、蛇年行大運，所有的錢都「蛇」進來大社，逗得台下觀眾笑聲不斷。