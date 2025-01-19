拚垃圾減量 周春米：補助家戶買家用廚餘機

屏東縣府力拚垃圾減量，縣長周春米今在里港國中主持屏東清潔周並宣布，將補助家戶購買家用廚餘機，另外也採購3萬個瀝水廚餘桶免費發送給民眾，今年也將採購34台資源回收車給鄉鎮公所，解決資源回收車量能不足。

屏東縣政府環保局訂於1月21到27日為屏東清潔周，家戶同步大掃除，今在里港國中舉辦年終大掃除誓師大會，縣長周春米帶領來自屏北地區九如、高樹、里港及鹽埔四鄉800名志工掃街，「環境清乾淨，好運蛇進來」。

周春米說，今年將採購補助34台資源回收車給各鄉鎮公所，環境部核定1800萬，加上自籌款，共4300萬元，解決資源回收車量能不足。縣府解決垃圾過量，減輕焚化爐負擔，除採購3萬個瀝水廚餘桶免費發送，將補助民眾購買家用廚餘機，補助辦法及金額預計38婦女節前公布，邀請大家共同為垃圾減量努力。

環保局表示，補助家用廚餘機部分，以家戶為單位，目前規畫補助4成且最高不超過6千元現金，詳細補助辦法三月上旬前公布。

周春米說 ，去年屏東縣登革熱本土病例數僅9例，感謝各志工隊作為公部門最強力的後盾，每天透早出門清掃街道巷弄、公園到河堤，志工的身影無所不在，成為屏東縣最美麗風景，呼籲鄉親落實自主檢查、清除積水容器，記得「巡、倒、清、刷」四步驟，防範病媒蚊孳生。

九如鄉長藍聰信、里港鄉長徐國銘、高樹鄉長梁正翰、屏東縣議員陳明達等人與志工齊呼「清淨家園總動員 除舊布新好過年」口號後掃街，環保局送打掃用具，讓志工返回家園投入居家及公共區域等環境清理，還原屏東縣乾淨清新的樣貌。

環保局呼籲，農曆年前大掃除範圍不僅限家庭，也應涵蓋社區及公共空間，特別是長時間未清理角落或堆積垃圾，容易滋生病菌與蚊蟲，家中若有不要大型家具應事先向清潔隊預約再排出，垃圾請民眾配合居住所在地清潔隊垃圾停收及恢復清運時間，再將垃圾排出，避免髒亂。