高雄火車站天棚人行道與自行車突變窄 民代質疑設計不良

台鐵高雄車站上月底正式啟用雲頂天棚「高雄綠之丘」，兩側串連平面綠園道，成為遊客騎單車、市民散步的好去處，但民眾發現天棚的人行道與自行車道其中一段竟然為了閃避逃生口結構物而變窄，甚至出現人車爭道。民代質疑「設計不良，有擦撞風險」。鐵道局南工處說，近期會完成改善。

高雄車站天棚上月底啟用，東西長660公尺，南北340公尺，兩側串連平面綠園道，民眾騎單車的話，往西通到左營車站，向東可以到達鳳山車站。

高雄市港都社區大學近日舉辦自行車騎乘體驗與車站動線盤查活動，發現車站與天棚的動線標示不夠明確，旅客不清楚該從B1層的哪部電梯上天蓬或到地面層，對初次造訪旅客來說困難重重。

而且天棚上自行車及嬰兒車等載具常與行人動線交織，共享通道的情況下容易導致通行衝突。綠園道自行車道不連續，部分路段需與行人道共用，甚至出現爭道情況。配套設施也不足，缺少遮雨遮陽棚，簡易厠所與自行車維修裝備等，無法滿足各式使用者需求。

高雄市議員張博洋說，天棚步道在靠近哈爾濱街的方向，有其中一段會碰到龐大障礙物，導致步道突然縮減只剩下一半，連帶旁邊的自行車道也受影響。而且該處所已經開放民眾通行，但仍有擺放施工告示牌及三角錐，民眾第一時間也難以分辨是否完工。

張博洋表示，天棚是設計給市民朋友休憩的地方，也是自行車觀光的必經之地，因此會有輪椅族、嬰兒車、自行車、行人、長者交織，鐵道局在入口處中間放了逃生通道，導致雙邊的人行道與自行車通道漸縮，如果沒有輔助標線或告示來做更明確的告知，擦撞的風險相當高。

鐵道局南工處今天表示，高雄車站的天棚在哈爾濱街起點位置，因中間部分有地下隧道的緊急逃生口結構物，致自行車道因需避開結構物，而有不順暢情形，人行道也有縮減，目前正與北側71期市地重劃計畫道路人行道做整合處理，會改善人行道寬度，另自行車道部分也研擬改善方案中，近期會完成改善。