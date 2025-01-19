119消防節屏二分隊長李炯佑獲鳳凰獎 團隊共好擁抱錯誤

今天119消防節，屏東縣消防局屏二分隊長李炯佑獲消防署頒鳳凰獎殊榮，從事消防工作23年的他，是高級救護技術員（EMTP）也是化學災害搶救教官，致力緊急救護課程教學、防火災害管理等，「需要有一點點瘋狂血液」，帶領團隊共好、學會擁抱錯誤。

屏二分隊長李炯佑是屏東縣竹田大湖村人，警專19期、警大83期，當初從事消防員，李炯佑說，一開始很單純，消防有穩定公職。警專畢業後分發到桃園市消防局，歷任專責安檢、專責救護隊，之後回到家鄉屏東縣在萬丹分隊、恆春分隊等，歷練豐富。

李炯佑致力救護工作取得高級救護技術員（EMTP），他說，救護工作很有成就感，當時他剛分發到桃園，有天在醫院處理救護，一個民眾突然跑來跟他說，「謝謝你救了我媽媽」，當下他還想不大起來，查救護紀錄才想起。那是他第一次學會肯定自己，埋下對救護工作興趣。

李炯佑也是化學災害搶救教官，投入化災搶救，是來自出勤時遇到案件，88快速道路貨車司機自撞車禍，當時貨車載運物品有一點點洩漏，後來才發現貨車司機載運阿摩尼亞，易造成吸入性中毒。剛好有機會接受化災訓練，決定爭取參與。

44歲李炯佑曾獲十大救護技術員，前年歷經明揚大火，面臨分隊弟兄殉職，他以自己方式懷念弟兄們，他也曾問自己不下千遍，「若那天我上班，結果會不會不一樣？」。明揚大火後，喚醒大眾對工安意識，消防人力、裝備等改變。

獲鳳凰獎殊榮，李炯佑說，自我肯定、自我實現，他也坦言消防工作很需要燃燒熱血，「需要有一點點瘋狂的血液」，堅守崗位，熱忱面對，消防工作不是英雄主義，是需要團隊合作。

「消防擁有許多不同面貌！」李炯佑說，消防生涯中，參與消防安檢、緊急救護、出勤救災、為民服務與防火宣導等，都需專業知識和長時間投入和努力，消防工作豐富他的人生。

李炯佑擔任分隊長，帶領團隊提升救災效能，李炯佑說，「共好、擁抱錯誤」，團隊相互良性刺激成長，消防工作無法憑藉個人完成繁重危險救災工作，需要團隊合作完成，且要勇於面對錯誤。