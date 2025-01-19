邱、賴、許同框推銷農產 陳其邁：邱議瑩網美照「遠看很美」

高雄市大社區公所今天上午舉辦大社三寶迎新春活動。有意參選下屆高雄市長的民進黨籍立法委員許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都親自到場。高雄市長陳其邁致詞時說，今天要選高雄市長的人幾乎都到齊，表示這件事「很要緊」；陳其邁還說，邱議瑩網美照遠遠看很美，近近看的話，要請大家靠近看本人與照片差多少。

民進黨高雄市長初選還沒開始，但黨內競爭已逐漸白熱化，有意參選者紛紛把握出席活動的機會，盡量靠緊陳其邁身旁以利增加曝光度。今天上午大社區公所在觀音山翠屏岩大覺寺的廣場舉辦「大社三寶」蜜棗、芭樂、牛奶推廣活動，高雄市長陳其邁、立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及多位議員都到場，國民黨籍立委柯志恩也派助理參加。

主辦單位在舞台下的座位有貼紙標明「市長」、「立委」、「議員」，但未註記姓名，今天上午許智傑先坐在市長右手邊、寫有立委的座位，隨即有穿邱議瑩背心的人員上前提醒，指稱許的座位在市長左手邊，這裡是邱議瑩的座位，許智傑連忙起身讓座給邱議瑩，三人坐定位後賴瑞隆才走過來，坐邱議瑩右手邊的議員江瑞鴻又讓位給賴瑞隆。

陳其邁致詞時特別提到，今天的活動中，想要選高雄市長的人幾乎都到齊了，代表這件事情很要緊，「大社的事情，就是市長的事情」，大社的特產是蜜棗、芭樂、與牛奶，今天請3個人來代言，蜜棗是邱議瑩。

「昨天邱議瑩去三塊厝車站拍網美照」，陳其邁說，遠遠看很美，近近看的話，等一下要請大家靠近看本人與照片差多少，邱議瑩趕緊發出咳嗽聲表示抗議，陳其邁才說，差沒多少，本人比照片美。

陳其邁說，許智傑今天到場時自我介紹是「AI小金剛」，但昨天在海線推銷特產時，有祝福大家「打麻將都自摸」，許智傑就像大社的芭樂由土芭樂變成白芭樂，都有在轉型，所以讓許智傑代言芭樂；陳其邁也說，看身材就知道賴瑞隆喝很多牛奶，所以賴瑞隆可以當牛奶的代言人。