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邱、賴、許同框推銷農產 陳其邁：邱議瑩網美照「遠看很美」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市大社區公所今天上午舉辦大社三寶迎新春活動，高雄市長陳其邁及有意參選下屆高雄市長的民進黨籍立法委員許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都到場。記者王勇超／攝影
高雄市大社區公所今天上午舉辦大社三寶迎新春活動，高雄市長陳其邁及有意參選下屆高雄市長的民進黨籍立法委員許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都到場。記者王勇超／攝影

高雄市大社區公所今天上午舉辦大社三寶迎新春活動。有意參選下屆高雄市長的民進黨籍立法委員許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都親自到場。高雄市長陳其邁致詞時說，今天要選高雄市長的人幾乎都到齊，表示這件事「很要緊」；陳其邁還說，邱議瑩網美照遠遠看很美，近近看的話，要請大家靠近看本人與照片差多少。

民進黨高雄市長初選還沒開始，但黨內競爭已逐漸白熱化，有意參選者紛紛把握出席活動的機會，盡量靠緊陳其邁身旁以利增加曝光度。今天上午大社區公所在觀音山翠屏岩大覺寺的廣場舉辦「大社三寶」蜜棗、芭樂、牛奶推廣活動，高雄市長陳其邁、立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及多位議員都到場，國民黨籍立委柯志恩也派助理參加。

主辦單位在舞台下的座位有貼紙標明「市長」、「立委」、「議員」，但未註記姓名，今天上午許智傑先坐在市長右手邊、寫有立委的座位，隨即有穿邱議瑩背心的人員上前提醒，指稱許的座位在市長左手邊，這裡是邱議瑩的座位，許智傑連忙起身讓座給邱議瑩，三人坐定位後賴瑞隆才走過來，坐邱議瑩右手邊的議員江瑞鴻又讓位給賴瑞隆。

陳其邁致詞時特別提到，今天的活動中，想要選高雄市長的人幾乎都到齊了，代表這件事情很要緊，「大社的事情，就是市長的事情」，大社的特產是蜜棗、芭樂、與牛奶，今天請3個人來代言，蜜棗是邱議瑩。

「昨天邱議瑩去三塊厝車站拍網美照」，陳其邁說，遠遠看很美，近近看的話，等一下要請大家靠近看本人與照片差多少，邱議瑩趕緊發出咳嗽聲表示抗議，陳其邁才說，差沒多少，本人比照片美。

陳其邁說，許智傑今天到場時自我介紹是「AI小金剛」，但昨天在海線推銷特產時，有祝福大家「打麻將都自摸」，許智傑就像大社的芭樂由土芭樂變成白芭樂，都有在轉型，所以讓許智傑代言芭樂；陳其邁也說，看身材就知道賴瑞隆喝很多牛奶，所以賴瑞隆可以當牛奶的代言人。

邱議瑩 陳其邁

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