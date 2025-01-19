聽新聞
0:00 / 0:00
金門馬拉松寒風中開跑 陸籍跑者身體不適警方協助就醫
2025年金門馬拉松在清晨不到10度的寒風中熱鬧展開，跑者們迎著低溫挑戰自我，今天上午卻發生了一起跑者身體不適的插曲，一位陸籍跑者因低血壓與體力不支，跑至金寧鄉后沙鎮南宮附近時幾乎暈倒，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。
根據目擊民眾描述，這名陸籍跑者於上午9點45分跑到金寧鄉后沙鎮南宮附近時，突然感到身體不適，步伐開始搖晃，看似快要暈倒，讓周圍都在為選手加油的民眾也嚇了一跳。民眾表示，這位跑者隨後出現不斷嘔吐的情況，但所幸意識清楚，還能與人簡單對話，只是頻頻表示身體很不舒服。
負責現場交管的警方在第一時間發現情況異常，立即攙扶跑者到路旁休息，並迅速通報救護車到場處理，這名跑者被送往醫院後，經醫師檢查確認是因空腹跑步導致低血壓與體力不支。經過適當的治療與短暫休息後，醫師建議其返家靜養，所幸沒有大礙。
金門馬拉松為期兩天，賽道橫跨多個鄉鎮，活動期間，金門警方投入大量人力進行交通管制與安保工作，新任警察局長黃壬聰與副局長汪大宇都到場督勤，慰勉同仁的辛勞，由於每日賽事清晨即開始，警方都在凌晨4點便抵達現場準備，直到中午才能收工，警方的無怨無悔付出，贏得了跑者與民眾的高度讚揚。不少參賽者在完成比賽後，主動向執勤員警豎起大拇指，感謝他們在寒風中守護賽事的安全與秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言