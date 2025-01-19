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金門馬拉松寒風中開跑 陸籍跑者身體不適警方協助就醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2025年金門馬拉松在清晨不到10度的寒風中熱鬧展開，今天上午發生一起陸籍跑者因低血壓與體力不支，跑至金寧鄉后沙鎮南宮附近時幾乎暈倒，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。圖／民眾提供
2025年金門馬拉松在清晨不到10度的寒風中熱鬧展開，今天上午發生一起陸籍跑者因低血壓與體力不支，跑至金寧鄉后沙鎮南宮附近時幾乎暈倒，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。圖／民眾提供

2025年金門馬拉松在清晨不到10度的寒風中熱鬧展開，跑者們迎著低溫挑戰自我，今天上午卻發生了一起跑者身體不適的插曲，一位陸籍跑者因低血壓與體力不支，跑至金寧鄉后沙鎮南宮附近時幾乎暈倒，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。

根據目擊民眾描述，這名陸籍跑者於上午9點45分跑到金寧鄉后沙鎮南宮附近時，突然感到身體不適，步伐開始搖晃，看似快要暈倒，讓周圍都在為選手加油的民眾也嚇了一跳。民眾表示，這位跑者隨後出現不斷嘔吐的情況，但所幸意識清楚，還能與人簡單對話，只是頻頻表示身體很不舒服。

負責現場交管的警方在第一時間發現情況異常，立即攙扶跑者到路旁休息，並迅速通報救護車到場處理，這名跑者被送往醫院後，經醫師檢查確認是因空腹跑步導致低血壓與體力不支。經過適當的治療與短暫休息後，醫師建議其返家靜養，所幸沒有大礙。

金門馬拉松為期兩天，賽道橫跨多個鄉鎮，活動期間，金門警方投入大量人力進行交通管制與安保工作，新任警察局長黃壬聰與副局長汪大宇都到場督勤，慰勉同仁的辛勞，由於每日賽事清晨即開始，警方都在凌晨4點便抵達現場準備，直到中午才能收工，警方的無怨無悔付出，贏得了跑者與民眾的高度讚揚。不少參賽者在完成比賽後，主動向執勤員警豎起大拇指，感謝他們在寒風中守護賽事的安全與秩序。

一起陸籍跑者上午跑到金寧鄉后沙時，突然感到身體不適，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。圖／民眾提供
一起陸籍跑者上午跑到金寧鄉后沙時，突然感到身體不適，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。圖／民眾提供
金門馬拉松為期兩天，金門警方投入大量人力進行交通管制與安保工作，警方都在凌晨4點便抵達現場準備，直到中午才能收工，警方的無怨無悔付出，贏得了跑者與民眾的高度讚揚。記者蔡家蓁／攝影
金門馬拉松為期兩天，金門警方投入大量人力進行交通管制與安保工作，警方都在凌晨4點便抵達現場準備，直到中午才能收工，警方的無怨無悔付出，贏得了跑者與民眾的高度讚揚。記者蔡家蓁／攝影

醫師 金門 馬拉松

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