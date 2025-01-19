金門馬拉松寒風中開跑 陸籍跑者身體不適警方協助就醫

2025年金門馬拉松在清晨不到10度的寒風中熱鬧展開，跑者們迎著低溫挑戰自我，今天上午卻發生了一起跑者身體不適的插曲，一位陸籍跑者因低血壓與體力不支，跑至金寧鄉后沙鎮南宮附近時幾乎暈倒，幸好執勤員警及時察覺，協助讓他在路旁坐下休息，並通報救護車送醫治療。

根據目擊民眾描述，這名陸籍跑者於上午9點45分跑到金寧鄉后沙鎮南宮附近時，突然感到身體不適，步伐開始搖晃，看似快要暈倒，讓周圍都在為選手加油的民眾也嚇了一跳。民眾表示，這位跑者隨後出現不斷嘔吐的情況，但所幸意識清楚，還能與人簡單對話，只是頻頻表示身體很不舒服。

負責現場交管的警方在第一時間發現情況異常，立即攙扶跑者到路旁休息，並迅速通報救護車到場處理，這名跑者被送往醫院後，經醫師檢查確認是因空腹跑步導致低血壓與體力不支。經過適當的治療與短暫休息後，醫師建議其返家靜養，所幸沒有大礙。