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高雄出現今年首例麻疹 陳其邁：風險控制在一定範圍

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午接受媒體聯訪表示，高雄前天出現首例境外麻疹移入確定病例，衛生局已匡列接觸者160人，風險有控制在一定範圍。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午接受媒體聯訪表示，高雄前天出現首例境外麻疹移入確定病例，衛生局已匡列接觸者160人，風險有控制在一定範圍。記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天上午出席大社三寶迎新春活動，推銷大社蜜棗、芭樂與牛奶。由於高雄前天出現首例境外麻疹移入確定病例，陳其邁今天聯訪時表示，衛生局已匡列接觸者160人，風險有控制在一定範圍，醫療院所接觸的醫護人員也採取輪班休息、健康檢測的方式，希望能把傳染風險降低。

高雄市在17日出現首例麻疹境外移入確定病例，是一名50多歲本國籍女性，去年底曾至越南旅遊，今年1月3、4日出現發燒、咳嗽和出疹症狀，但又到花蓮旅遊，足跡涉及花蓮、台東、屏東，以及在高雄市多次搭乘捷運和出入多處公共場所。

陳其邁說，女病患是從越南返回台灣，1月8日就開始隔離，之前有到其他縣市以及醫療院所就醫，總共匡列160人，傳播的風險有控制在一定範圍，在醫療院所接觸的醫療人員，從接觸日開始就採取輪班休息、健康監測，希望能把傳播的風險降低。

陳其邁表示，麻疹的潛伏期7天到10天，最長可能到28天，症狀與一般的感冒差異不會太大，在出疹前後4天就有傳染力，提醒市民朋友進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

高雄市大社區是全國蜜棗最大產區，改良出珍蜜、珍寶、珍愛及雪梨蜜棗等多樣優質品種；芭樂則從早期土芭樂發展至珍珠、帝王等品種，樹立芭樂王國地位；大社乳牛數與產乳量皆為高雄之冠，陳其邁今天上午體驗「棗樂牛奶炒冰」，為大社三寶迎新春活動開幕，推廣大社優質的蜜棗、芭樂與牛奶。

高雄市長陳其邁今天上午出席大社三寶迎新春活動，體驗「棗樂牛奶炒冰」，推銷大社蜜棗、芭樂與牛奶。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席大社三寶迎新春活動，體驗「棗樂牛奶炒冰」，推銷大社蜜棗、芭樂與牛奶。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左五）今天上午出席大社三寶迎新春活動，推銷大社蜜棗、芭樂與牛奶。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左五）今天上午出席大社三寶迎新春活動，推銷大社蜜棗、芭樂與牛奶。記者王勇超／攝影

蜜棗 陳其邁

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