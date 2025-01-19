不只吉伊卡哇 旗山老街小龍造型燈、月上忍者超可愛

高雄愛河灣燈會今年以日本知名IP「吉伊卡哇」為主角，預計1月25日啟動。除高雄市區外，三山地區也各舉辦燈會，旗山老街天際線出現大型「蛇來運轉」裝置藝術。鳳山逢建城百年，「光之季」燈會活動在大東公園等地裝置13座主題燈；岡山則推出燈藝節，來高雄賞燈選擇多，一路從農曆春節熱鬧至元宵節。

今年是鳳山新城建城236周年，鳳山區以大東公園為主場地，串聯鳳山火車站「空中鳳城」和中華街商圈等熱門景點，精心設計13座主題燈飾，打造全長1.3公里的光影走廊。

鳳山區公所指出，今年鳳山燈會的主燈名為「鳳羽吉光」，高6公尺、寬5.6公尺，設計概念是延伸鳳山丘陵的視覺，象徵鳳凰翱翔、守護鳳山精神，燈會昨晚已經開燈，預計展至2月12日止。

為應接農曆新年，旗山規畫「蛇舞迎春」、「蛇來運轉」、「蕉城遊樂趣」、「月映武德」、「春福旗來」四大燈區，展期從1月25日至2月12日，目前在旗山老街入口處已經放置大型Q版小龍娃娃，另在距離老街不遠處，武德殿屋頂也有一個香蕉彎月上的忍者蓄勢待發，十分受遊客歡迎。