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影／金門馬拉松寒風中登場 22國7000跑者熱血競逐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，貴賓一起主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，貴賓一起主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影

2025年金門馬拉松今日進入第二天全馬及半馬組賽程，天未亮活動現場就集結來自22國、約7000名跑者準備大展身手參賽，其中包括1400名國際選手與約900名大陸選手，清晨的刺骨寒風並未影響跑者的熱情，跑者大多都說，今天的天氣、賽道都很好，對於成績很滿意。

2025金門馬拉松第二天由42K全馬組與21K半馬組的登場為活動帶來最高潮，在金防部海龍蛙兵精彩的「蛙人操」表演後，7點整的42K全馬組以及7點10分登場的21K半馬組賽事，在金門縣副縣長李文良、大陸委員會主委邱垂正、縣府秘書長呂清福、金門體育會理事長歐陽儀雄、金馬聯合服務中心執行長吳增允、台北市體育局長王泓翔、議員蔡其雍、王國代議員、董森堡議員等貴賓共同鳴槍下，接續起跑。

李文良致詞時表示，非常歡迎來自世界各地的跑友，他強調，金門得天獨厚的冬季氣候非常適合跑步，相信許多跑者能在這條極具特色的賽道上創造個人最佳成績，並預祝大家擁有美好的跑步經驗。

陸委會主委邱垂正此次也報名挑戰10K，邱垂正說，他過去在金門大學服務時，就曾多次報名參加金門馬拉松，疫情解封後更已連續參加兩屆，對這片土地和賽事有著特殊的情感。他特別提到，今年有超過900位來自大陸的跑者參與，兩岸熱愛運動的跑者能在金門交流，是一件非常好的事情。

今年的金門馬拉松以「解鎖新賽道」為主題，暫別以挑戰性聞名的金門大橋，賽道結合戰地風光、自然景致與歷史文化，充分展現金門之美。跑者途經閩南古厝、和平紀念公園、莒光樓、慈湖湖畔等地標，並能感受到太武山的壯麗與雙鯉古地的寧靜之美。此外，金防部在古寧頭牌樓設置武裝陳展，展示過去的戰地設備與防禦武器，讓跑者在奔跑中體驗金門獨特的戰地風情。

不少跑者都說，相比過去，本屆賽道設計更加平緩友好，不僅為跑者提供了更佳的跑步體驗，也提高了突破個人成績的可能性。同時，賽道沿途設有金門各鄉鎮的啦啦隊，特別是當地長者的熱情助威，為跑者注入活力，體現了金門人的熱情好客。

現場有不少跑者以奇裝異服登場，從學士服到熱門影視角色「魷魚遊戲」的裝扮，趣味十足，成為比賽中的亮點之一；此外，金防部派出兩棲蛙人列隊競跑，展現軍事訓練的紀律與堅毅，也為賽事增添了莊嚴感和熱鬧氛圍。

2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，選手賣力開跑。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，選手賣力開跑。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天登場，兩岸與國際選手一起競賽，相當熱鬧，還有廈門跑者高舉「金廈一家親」的標語。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天登場，兩岸與國際選手一起競賽，相當熱鬧，還有廈門跑者高舉「金廈一家親」的標語。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，不少熱愛馬拉松的跑者也組隊來挑戰，並在賽事結束後開心合影。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，不少熱愛馬拉松的跑者也組隊來挑戰，並在賽事結束後開心合影。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，有跑者穿著學士服開跑，超吸睛。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，有跑者穿著學士服開跑，超吸睛。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天登場，今年的配速員由大陸組隊擔任。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天登場，今年的配速員由大陸組隊擔任。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，兩棲蛙人列隊競跑，展現軍事訓練的紀律與堅毅。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，兩棲蛙人列隊競跑，展現軍事訓練的紀律與堅毅。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，陸委會主委邱垂正也報名參加10K組，他在完賽後，接受媒體採訪。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松全馬及半馬組賽程今天清晨登場，陸委會主委邱垂正也報名參加10K組，他在完賽後，接受媒體採訪。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松第二天，由金防部海龍蛙兵帶來精彩「蛙人操」，吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
2025金門馬拉松第二天，由金防部海龍蛙兵帶來精彩「蛙人操」，吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 金防部 馬拉松

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