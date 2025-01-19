影／金門馬拉松寒風中登場 22國7000跑者熱血競逐

2025年金門馬拉松今日進入第二天全馬及半馬組賽程，天未亮活動現場就集結來自22國、約7000名跑者準備大展身手參賽，其中包括1400名國際選手與約900名大陸選手，清晨的刺骨寒風並未影響跑者的熱情，跑者大多都說，今天的天氣、賽道都很好，對於成績很滿意。

2025金門馬拉松第二天由42K全馬組與21K半馬組的登場為活動帶來最高潮，在金防部海龍蛙兵精彩的「蛙人操」表演後，7點整的42K全馬組以及7點10分登場的21K半馬組賽事，在金門縣副縣長李文良、大陸委員會主委邱垂正、縣府秘書長呂清福、金門體育會理事長歐陽儀雄、金馬聯合服務中心執行長吳增允、台北市體育局長王泓翔、議員蔡其雍、王國代議員、董森堡議員等貴賓共同鳴槍下，接續起跑。

李文良致詞時表示，非常歡迎來自世界各地的跑友，他強調，金門得天獨厚的冬季氣候非常適合跑步，相信許多跑者能在這條極具特色的賽道上創造個人最佳成績，並預祝大家擁有美好的跑步經驗。

陸委會主委邱垂正此次也報名挑戰10K，邱垂正說，他過去在金門大學服務時，就曾多次報名參加金門馬拉松，疫情解封後更已連續參加兩屆，對這片土地和賽事有著特殊的情感。他特別提到，今年有超過900位來自大陸的跑者參與，兩岸熱愛運動的跑者能在金門交流，是一件非常好的事情。

今年的金門馬拉松以「解鎖新賽道」為主題，暫別以挑戰性聞名的金門大橋，賽道結合戰地風光、自然景致與歷史文化，充分展現金門之美。跑者途經閩南古厝、和平紀念公園、莒光樓、慈湖湖畔等地標，並能感受到太武山的壯麗與雙鯉古地的寧靜之美。此外，金防部在古寧頭牌樓設置武裝陳展，展示過去的戰地設備與防禦武器，讓跑者在奔跑中體驗金門獨特的戰地風情。

不少跑者都說，相比過去，本屆賽道設計更加平緩友好，不僅為跑者提供了更佳的跑步體驗，也提高了突破個人成績的可能性。同時，賽道沿途設有金門各鄉鎮的啦啦隊，特別是當地長者的熱情助威，為跑者注入活力，體現了金門人的熱情好客。