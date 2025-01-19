快訊

新建築霸占景觀權 龍山寺背後長出高樓、景觀宅獨享觀音山夕照

114學測第2天／國、英主科登場 考前5大注意事項一次看

法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統被押

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東潮州鐵道園區 台日韓公共藝術吸睛

聯合報／ 記者潘奕言郭韋綺宋原彰／連線報導

台鐵在屏東潮州鐵道園區邀請10名台、日、韓籍藝術家創作8件公共藝術品，昨天作品完成後揭幕，成鐵道園區一大亮點。高雄有百年歷史的三塊厝站，昨天也迎來百年蒸汽火車及黃皮仔車廂，預計在當地陳展4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情。

潮州機廠是南台灣台鐵最大的車輛維修重鎮，潮州鐵道園區緊鄰潮州機廠，是全台唯一可參觀車輛維修的鐵路主題園區，除了可以了解台灣鐵路發展歷程，戶外區也可觀賞生態及親子活動。

去年台鐵以「移動的軌跡」為主題，邀請10名台、日、韓籍藝術家，以穿梭的時光為主軸，塑造列車行經各地經歷不同光景的旅程，8件公共藝術品完成後，昨天揭幕亮相，交通部長陳世凱受邀觀禮。

因潮州鐵道園區開園至今入園數已達90萬人次，縣長周春米向陳世凱爭取台鐵加開觀光專門列車直達園區，盼促進地方觀光。台鐵董事長杜微承諾若入園人數達100萬人次，就會讓觀光列車開入，應該很快就能達成。

不僅屏東有鐵道盛事，高雄車站天棚去年底啟用後，全長15.37公里的鐵路綠園道也相繼開放，位於綠園道沿線的三塊厝車站，昨天駛入百年LDK58蒸汽火車，車頭後方加掛黃皮仔車廂，充滿懷舊感，預計在當地陳展4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情。

市長陳其邁期許蒸汽火車頭和百年車站、百年老樹結合，打造鐵道文化新聚點，未來也朝向整體輪展規畫，讓更多人更多人接觸、親近鐵道文化，進一步帶動周邊發展。

台鐵 觀光列車 鐵道

延伸閱讀

立院刪預算 陳世凱：編列很多預算給屏東 沒顧好就不見

交通部「宣傳費」遭刪逾1億元 陳世凱：影響道安改善

交長陳世凱視察花東景觀大道：將納入行人安全規畫

台鐵票價調漲案 陳世凱：應做好社會溝通

相關新聞

防堵登革熱 高雄祭4大獎勵措施

台南、高雄、雲林清潔周昨天起跑，動員大掃除，將登革熱防治列重點，雲林北港香客多，去年國衛院發現病媒蚊北漂疑在北港群棲繁衍...

高雄補助保母裝監視器 3年僅69人

高雄市近年發生多起保母虐嬰案件，為維護保母及家長雙方權益，社會局補助每名居家托育人員最多8千元裝設監視器，但實施3年來僅...

屏東潮州鐵道園區 台日韓公共藝術吸睛

台鐵在屏東潮州鐵道園區邀請10名台、日、韓籍藝術家創作8件公共藝術品，昨天作品完成後揭幕，成鐵道園區一大亮點。高雄有百年...

高雄武德殿101歲祈願祭 神社規格祭儀日本也罕見

高雄市武德殿建於1924年，迄今已逾百年，祈願祭今天登場，是百歲生日後第一個祈願祭，重頭戲「燒繪馬儀式」順利將眾人願望上...

卓榮泰視察金門 推動太武山亮點計畫與小三通建設

行政院長卓榮泰上任後今天首度赴金門視察，他除了慰問海巡署金門巡防區同仁外，也前往太武山視察「金門亮點計畫－太武山林間步道...

屏東無人機玩家齊聚大鵬灣 大讚水域平靜很適合飛

屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔，包含多軸機、船、直升機還有水上飛機等多種類型機型的遙控無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。