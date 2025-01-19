屏東潮州鐵道園區 台日韓公共藝術吸睛

台鐵在屏東潮州鐵道園區邀請10名台、日、韓籍藝術家創作8件公共藝術品，昨天作品完成後揭幕，成鐵道園區一大亮點。高雄有百年歷史的三塊厝站，昨天也迎來百年蒸汽火車及黃皮仔車廂，預計在當地陳展4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情。

潮州機廠是南台灣台鐵最大的車輛維修重鎮，潮州鐵道園區緊鄰潮州機廠，是全台唯一可參觀車輛維修的鐵路主題園區，除了可以了解台灣鐵路發展歷程，戶外區也可觀賞生態及親子活動。

去年台鐵以「移動的軌跡」為主題，邀請10名台、日、韓籍藝術家，以穿梭的時光為主軸，塑造列車行經各地經歷不同光景的旅程，8件公共藝術品完成後，昨天揭幕亮相，交通部長陳世凱受邀觀禮。

因潮州鐵道園區開園至今入園數已達90萬人次，縣長周春米向陳世凱爭取台鐵加開觀光專門列車直達園區，盼促進地方觀光。台鐵董事長杜微承諾若入園人數達100萬人次，就會讓觀光列車開入，應該很快就能達成。

不僅屏東有鐵道盛事，高雄車站天棚去年底啟用後，全長15.37公里的鐵路綠園道也相繼開放，位於綠園道沿線的三塊厝車站，昨天駛入百年LDK58蒸汽火車，車頭後方加掛黃皮仔車廂，充滿懷舊感，預計在當地陳展4年，讓民眾回憶舊時鐵道風情。

市長陳其邁期許蒸汽火車頭和百年車站、百年老樹結合，打造鐵道文化新聚點，未來也朝向整體輪展規畫，讓更多人更多人接觸、親近鐵道文化，進一步帶動周邊發展。