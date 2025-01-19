高雄補助保母裝監視器 3年僅69人

高雄市近年發生多起保母虐嬰案件，為維護保母及家長雙方權益，社會局補助每名居家托育人員最多8千元裝設監視器，但實施3年來僅有69名裝設，比例過低，多數原因是保母擔心居住空間和收托環境重疊，恐喪失隱私，民代則建議市府應提供全額補助，提升意願。社會局回應，獲補助者有9成3是全額補助，且調取都有限制，會鼓勵保母申請。

本月初高雄一對雙胞胎女嬰遭到宅保母施虐，監視畫面拍下保母惡行，去年更發生網紅6寶媽虐死2歲童，同樣遭監視器記錄下施虐過程。目前高雄市登記居家式托育人員共3004人，社會局訂定居家托育人員於托育地裝設監視錄影設備計畫，補助在宅保母裝設監視器區域。

社會局補助居家托育人員包括記憶卡和設備鏡頭，最高8千元，超過金額需自籌，維護也需自行負擔，當發生兒童保護或托育照顧爭議案件時，由社會局、法院或司法檢察機關調閱案件前後7日畫面，家長不得任意要求查閱畫面。

不過，市議員李眉蓁發現，在宅保母因為工作場所和居住空間重疊，多數人仍不願在私人空間裝設。且高雄僅提供上限8千元補助，相較新北補助的1萬元，台南免費裝設等政策，高雄金額較少，「若保母同意，市府應全額補助。」

有家長認為，若請到宅保母，家長通常會自費裝監視器，但在宅保母則未強制裝設，難免有點擔憂。

社會局表示，監視器影像取用都有限制，降低保母疑慮；高雄2022年首創補助居托人員裝設監視器，截至去年底補助69名，其中40多名申請者已公開在托育媒合平台，供家長自由選擇，目前每年持續編列10萬元，會視每年申請情形滾動調整，鼓勵托育人員申請裝設。