防堵登革熱 高雄祭4大獎勵措施

台南、高雄、雲林清潔周昨天起跑，動員大掃除，將登革熱防治列重點，雲林北港香客多，去年國衛院發現病媒蚊北漂疑在北港群棲繁衍，縣府與公所加強清消；台南市長黃偉哲帶志工大掃除，提醒清除積水容器避免孳生病媒蚊；高雄推出防堵疫情爆發4大獎勵措施。

黃偉哲呼籲市民整理居家環境記得清除積水容器，環保局說，年前大掃除，提醒民眾多利用「台南環保通」App查詢垃圾車即時動態，可運用App預約大型家具清運。大年初一至初三停收垃圾，請市民勿隨意將垃圾丟棄戶外。

高雄衛生局防堵登革熱疫情，祭出4大決戰境外獎勵方案：自登革熱流行區入境，出現疑似症狀，在高雄機場完成NS1快篩採檢等待結果，可獲500元禮券，若配合住院等待PCR檢測，補助住院費用，加碼千元禮券，從機場至小港、民生醫院計程車車資衛生局支付。

有疑似症狀市民及新住民，自疫情高流行風險區入境2日內前往合約醫療院所就醫通報、採檢和疫調，可獲500元禮券，確診再獲2500元獎金。新入境東南亞、南亞工作或居住高雄勞工（含漁工）及船員，入境3日內採血快篩（NS1）陽性送指定醫院所收治隔離。重入境國際移工入境2日內前往友善診所或38區衛生所採檢，國際移工仲介、雇主、管理者或國際移工可獲防疫禮券200元。

東南亞、南亞入境旅行團遊客入境2天內，出現疑似症狀，由導遊或領隊安排到醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊、領隊可獲千元禮券，補助該名遊客住院至檢驗結果出爐住院費用。

去年國衛院在雲林北港發現病媒蚊北漂，疑群棲繁衍，縣府和北港鎮公所對朝天宮周邊9里清消，清理瓶罐，本月初出現3隻孑孓幼蟲，到目前未再發現。

昨天北港公所發動大掃除，全縣即日起至24日環境清潔周，縣長張麗善主持首站北港水道頭文化園區啟動儀式。