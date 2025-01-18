高雄武德殿101歲祈願祭 神社規格祭儀日本也罕見
高雄市武德殿建於1924年，迄今已逾百年，祈願祭今天登場，是百歲生日後第一個祈願祭，重頭戲「燒繪馬儀式」順利將眾人願望上達至天聽，文化局表示，這些傳統儀式即便在日本也不常見，通常只有重要祭典才有機會看到。
文化局2004年完成古蹟修復後，即持續與高雄市劍道文化促進會合作，辦理武術教學、競賽、主題講座及各類藝文活動等，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟，成為台灣國際劍道交流重要平台。
為讓百歲古蹟持續迎向下一個百年形塑園區特色，文化局爭取文化部文化資產局補助經費，近期完成古蹟圈樑加固工程，以因應台灣頻繁發生的地震。園區未來將整合古蹟兩側空間規劃壽山山麓重現計畫，重現武德殿創立之初的開闊視野。
高市劍道文化促進會理事長陳信寰表示，祈願祭的高潮是神事儀式，邀請石鎚神社本教教師陳凱鈞擔任祈願祭儀式的神主，台灣日本神道崇敬會理事長李明勳擔任巫女，負責演示神樂舞，進行日本神社規格的儀式。
祈願祭除了淨化、祈禱之外，還有神樂舞的奉納，這些傳統儀式即便在日本也不常見，通常只有重要祭典才有機會看到，另外，體驗活動中最受歡迎的「搗麻糬」，亦有感謝前一年五穀豐收寓意，因此祈願儀式開始前，要向神明供奉的「鏡餅」，就是把圓餅形麻糬堆疊起來做為裝飾。
陳信寰說，這次祈願祭活動從劍道交流、劍道紅白對抗賽到日式童玩及文化體驗，包括搗麻糬、劍玉、陀螺、套圈圈、達摩不倒翁等，吸引民眾齊聚武德殿，尤其今年還增加由山道場提供的弓道體驗及武神館忍者遊戲很受歡迎，大小朋友玩得不亦樂乎，希望每年持續辦理這樣文化傳承活動。
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