高雄武德殿101歲祈願祭 神社規格祭儀日本也罕見

高雄市武德殿建於1924年，迄今已逾百年，祈願祭今天登場，是百歲生日後第一個祈願祭，重頭戲「燒繪馬儀式」順利將眾人願望上達至天聽，文化局表示，這些傳統儀式即便在日本也不常見，通常只有重要祭典才有機會看到。

文化局2004年完成古蹟修復後，即持續與高雄市劍道文化促進會合作，辦理武術教學、競賽、主題講座及各類藝文活動等，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟，成為台灣國際劍道交流重要平台。

為讓百歲古蹟持續迎向下一個百年形塑園區特色，文化局爭取文化部文化資產局補助經費，近期完成古蹟圈樑加固工程，以因應台灣頻繁發生的地震。園區未來將整合古蹟兩側空間規劃壽山山麓重現計畫，重現武德殿創立之初的開闊視野。

高市劍道文化促進會理事長陳信寰表示，祈願祭的高潮是神事儀式，邀請石鎚神社本教教師陳凱鈞擔任祈願祭儀式的神主，台灣日本神道崇敬會理事長李明勳擔任巫女，負責演示神樂舞，進行日本神社規格的儀式。

祈願祭除了淨化、祈禱之外，還有神樂舞的奉納，這些傳統儀式即便在日本也不常見，通常只有重要祭典才有機會看到，另外，體驗活動中最受歡迎的「搗麻糬」，亦有感謝前一年五穀豐收寓意，因此祈願儀式開始前，要向神明供奉的「鏡餅」，就是把圓餅形麻糬堆疊起來做為裝飾。